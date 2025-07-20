РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7587 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 642 4

Украинские защитники зашли во вражеский блиндаж и заложили там противотанковую мину для уничтожения. ВИДЕО

В окрестностях Торецка пехотинцы бригады "Хищник" провели дерзкую операцию, зайдя во вражеский блиндаж и заложив там противотанковую мину для его уничтожения.

Об этом эпизоде рассказали на странице бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Вокруг - обгоревшие тела врагов и сожженные машины", - описывают обстановку в бригаде. Отмечается, что бойцы с позывными "Ворон" и "Адвокат" держат свою позицию уже 51 день.

На видео, снятом от первого лица, видно, как украинские пехотинцы заходят в пустой вражеский блиндаж, оставляют там "сюрприз" в виде противотанковой мины и отходят.

Смотрите: Бойцы 53 ОМБр уничтожили "Ниву", буханку, Камаз и "Урал" российских захватчиков на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20084) ликвидация (3852) Донецкая область (10273) Торецк (524) Бахмутский район (541)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А відео виклади, щоб тих попередити? Ми, мовляв, замінували, але ти заходь, якщо що
показать весь комментарий
20.07.2025 14:53 Ответить
Так тиж своїм мокшам і передаси...
показать весь комментарий
20.07.2025 16:09 Ответить
Да вони просто пустий бліндаж підірвали. Таке собі
показать весь комментарий
20.07.2025 15:07 Ответить
Вам би, можливо, і краще зробити, але ж дупа на дивані, а руки на клаві, за монітором…??
показать весь комментарий
20.07.2025 15:36 Ответить
 
 