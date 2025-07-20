Украинские защитники зашли во вражеский блиндаж и заложили там противотанковую мину для уничтожения. ВИДЕО

В окрестностях Торецка пехотинцы бригады "Хищник" провели дерзкую операцию, зайдя во вражеский блиндаж и заложив там противотанковую мину для его уничтожения.

Об этом эпизоде рассказали на странице бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Вокруг - обгоревшие тела врагов и сожженные машины", - описывают обстановку в бригаде. Отмечается, что бойцы с позывными "Ворон" и "Адвокат" держат свою позицию уже 51 день.

На видео, снятом от первого лица, видно, как украинские пехотинцы заходят в пустой вражеский блиндаж, оставляют там "сюрприз" в виде противотанковой мины и отходят.

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