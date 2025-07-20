Бойцы 53 ОМБр уничтожили "Ниву", буханку, Камаз и "Урал" российских захватчиков на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" провели "ревизию" вражеской логистики, уничтожив ряд целей, среди которых - автомобиль "Нива", которому, по словам бойцов, не помогла даже установленная на крыше система РЭБ. Также бойцы уничтожили буханку, Камаз, Урал российских захватчиков.

Об этом сообщили на странице 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Силы обороны пленили российского морского пехотинца на Курском направлении. ВИДЕО