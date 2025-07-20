Бійці 53 ОМБр знищили "Ниву", буханку, Камаз та "Урал" російських загарбників на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" провели "ревізію" ворожої логістики, знищивши низку цілей, серед яких — автомобіль "Нива", якому, за словами бійців, не допомогла навіть встановлена на даху система РЕБ. Також бійці знищили буханку, Камаз, Урал російських загарбників.
Про це повідомили на сторінці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, інформує Цензор.НЕТ.
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