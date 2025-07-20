УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9064 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
774 0

Бійці 53 ОМБр знищили "Ниву", буханку, Камаз та "Урал" російських загарбників на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" провели "ревізію" ворожої логістики, знищивши низку цілей, серед яких — автомобіль "Нива", якому, за словами бійців, не допомогла навіть встановлена на даху система РЕБ. Також бійці знищили буханку, Камаз, Урал російських загарбників.

Про це повідомили на сторінці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони полонили російського морського піхотинця на Курському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18235) ліквідація (4237) 53 окрема механізована бригада (125)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 