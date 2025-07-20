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Сили оборони полонили російського морського піхотинця на Курському напрямку. ВIДЕО
На Курському напрямку прикордонники взяли у полон російського морпіха із 40-ої окремої бригади морської піхоти. Заблукавши, він сам вийшов на позицію українських бійців.
Менш як місяць назад окупант добровільно підписав контракт на рік, за що йому обіцяли 3 мільйони рублів, однак він їх не отримав. Його одразу направили на штурм українських позицій, який для нього закінчився більш менш позитивно, чого не скажеш про решту загарбників, які брали участь у штурмі, інформує Цензор.НЕТ.
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Randall Flag #387882
показати весь коментар20.07.2025 12:45 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Petro Kravchenya #550971
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віктор федорович #394174
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Психиатрическая больница No1
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