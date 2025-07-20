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Сили оборони полонили російського морського піхотинця на Курському напрямку. ВIДЕО

На Курському напрямку прикордонники взяли у полон російського морпіха із 40-ої окремої бригади морської піхоти. Заблукавши, він сам вийшов на позицію українських бійців.

Менш як місяць назад окупант добровільно підписав контракт на рік, за що йому обіцяли 3 мільйони рублів, однак він їх не отримав. Його одразу направили на штурм українських позицій, який для нього закінчився більш менш позитивно, чого не скажеш про решту загарбників, які брали участь у штурмі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили ворожий склад ПММ, 3 антени зв’язку, 3 позиції та пункт запуску безпілотників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18235) Держприкордонслужба ДПСУ (6254) полонені (2322)


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"Пєтуховський район"
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20.07.2025 12:45 Відповісти
Пєтуховская нєдострана...
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20.07.2025 12:57 Відповісти
У росіі з українськими полоненими українською мовою розмовляють?
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20.07.2025 13:03 Відповісти
ты хочешь сказать что Русь и русская культура на болотах рождена?
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20.07.2025 13:47 Відповісти
Ти сам хто по національності?
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20.07.2025 13:50 Відповісти
Это для вас, я смотрю, животрепещущая тема.
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20.07.2025 13:56 Відповісти
Взяли в плен и оставили в живых? Какое-то действие лишнее...
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20.07.2025 13:10 Відповісти
 
 