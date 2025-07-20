Сили оборони полонили російського морського піхотинця на Курському напрямку. ВIДЕО

На Курському напрямку прикордонники взяли у полон російського морпіха із 40-ої окремої бригади морської піхоти. Заблукавши, він сам вийшов на позицію українських бійців.

Менш як місяць назад окупант добровільно підписав контракт на рік, за що йому обіцяли 3 мільйони рублів, однак він їх не отримав. Його одразу направили на штурм українських позицій, який для нього закінчився більш менш позитивно, чого не скажеш про решту загарбників, які брали участь у штурмі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили ворожий склад ПММ, 3 антени зв’язку, 3 позиції та пункт запуску безпілотників. ВIДЕО