Прикордонники знищили ворожий склад ПММ, 3 антени зв’язку, 3 позиції та пункт запуску безпілотників. ВIДЕО
FPV-дронами прикордонники знищили ворожий склад паливно-мастильних матеріалів, 3 антени зв’язку, 3 бойові позиції та пункт запуску безпілотників на Південно-Слобожанському напрямку.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.
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