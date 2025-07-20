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Прикордонники знищили ворожий склад ПММ, 3 антени зв’язку, 3 позиції та пункт запуску безпілотників. ВIДЕО

FPV-дронами прикордонники знищили ворожий склад паливно-мастильних матеріалів, 3 антени зв’язку, 3 бойові позиції та пункт запуску безпілотників на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18235) Держприкордонслужба ДПСУ (6254) знищення (7830)


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