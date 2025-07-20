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Пограничники уничтожили вражеский склад ПММ, 3 антенны связи, 3 позиции и пункт запуска беспилотников. ВИДЕО

FPV-дронами пограничники уничтожили вражеский склад горюче-смазочных материалов, 3 антенны связи, 3 боевые позиции и пункт запуска беспилотников на Южно-Слобожанском направлении.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20084) Госпогранслужба (6690) уничтожение (7517)


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