Пограничники уничтожили вражеский склад ПММ, 3 антенны связи, 3 позиции и пункт запуска беспилотников. ВИДЕО
FPV-дронами пограничники уничтожили вражеский склад горюче-смазочных материалов, 3 антенны связи, 3 боевые позиции и пункт запуска беспилотников на Южно-Слобожанском направлении.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео, информирует Цензор.НЕТ.
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