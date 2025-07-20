Младший сержант 57-й бригады 71 сутки сдерживал врага под Волчанском. ВИДЕО
В течение 71 суток младший сержант 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Роман Водик, удерживал позиции в районе Волчанска под постоянными атаками противника.
С 23 марта 2025 года боец находился на передовых огневых позициях. В течение этого времени, фактически в окружении, среди руин жилых домов, ежедневных вражеских атак с воздуха и земли, под постоянным риском быть обнаруженным дронами или накрытым артиллерией, воин продолжал борьбу, информирует Цензор.НЕТ.
В стрелковом бою он уничтожил не менее 12 и ранил около 15 оккупантов. Дважды оказывался под завалами после обстрелов - однажды пришлось откапываться отверткой в течение двух суток. Несмотря на тяжелые ранения, Роман оставался на позиции, ожидая возможности эвакуации, поскольку враг активно применял ядовитые газы и блокировал выход.
2 июня 2025 года в результате танкового обстрела боец получил ушибы обеих ног, правой руки и грудной клетки с правой стороны. Несмотря на ранения, он начал эвакуацию, которая длилась шесть дней под постоянным огнем и атакой вражеских БпЛА.
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Але це зрозуміло - цивільним громадянам неясно, чому така ситуація з ОС.
Хіба тебе в кацапській школі не вчили що таке герой на прикладі Павліка
МорозоваМатросова, що кинув свого батька на амбразуру фашиського дота? Чи Мересьєва, что полесу без ног ползет шишечкі гризет? Чи хероїв труби що віддали легені за безглузду авантюру а потім їх кинули з грошима, бо потєря легкіх це не бойове поранення.
Таких історій вистачає у БУДЬ якій війні. Військові що проявляють таку залізну волю - це герої.
До прикладу Японець Хіроо Онода на Філіпінах продовжував воювати у Другій Світовій війні цілих 29 років після 1945 року аж до 1974.
Якби такий подвиг здійснив який кацап, чого немає і небуло - його б водили по всіх ефірахсоловьевоскабеевих, а так водять самоварів та інвалідів труби.
Смерть ворогам ‼️
Баканрв, з тараном, резніковим і умеровим, під лупання очима шмигаля, за Регламентом КМУ, були дуже захвильовані, разом з стефанчуками і аброхамієм???
71 доби молодший сержант 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ої окремої мотопіхотної бригади Роман Водик, утримував позиції в районі Вовчанська під постійними атаками противника.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R Чому? Загальний бардак вимушує справжніх людей боротися за виживання і ставати героями.. Творимо і примножуємо проблеми, а таким як РОМАН ВОДИК мають їх долати ціною свого життя.
Чому його не змінили? За нього забули? Втратили зв'язок? Чи він просив допомогу по українськи? Раніше повідомлялося що Варто взяти до уваги проблему поширення російськомовного середовища у ЗСУ, - військовий радник мовного омбудсмена Українець
Можливо, військових не змінюють на позиції тому що вони не говорять між собою на чистій українській... ?
Раніше ФБ Юрій Бутусов про те як використовують людський ресурс на фронті: без надії на ротацію, відпочинок, передишку.
"На одній з гарячих ділянок фронту група наших піхотинців тривалий час знаходиться на позиції глибоко в тилу ворога. Один з бійців цієї групи на цей день знаходиться на позиції безперервно 210 діб, другий - 200 діб.
"Люди тримаються завдяки сталевій волі, навичкам, та екстраординарним психо-фізичним якостям командира позиції - він на позиції на цей день безперервно 170 діб. СТО СІМДЕСЯТ ДІБ людина воює, керує, слідкує, мотивує, переконує, надихає, виживає. Це вже не просто місія, це вже справжній епос.
Позиція тримається тільки тому, що бійці поважають командира, і отримують дієву підтримку побратимів, командирів рот, батальйону, бригади, корпусу, які роблять усе можливе для їх підтримки. Але зробити диво неможливо, оскільки навіть прекрасні командири не можуть відкинути ворога, якщо для поставлених завдань не вистачає поповнень навіть щоб втримати фланги.
Навколо цієї позиції наші оператори дронів, артилеристи та мінометники поклали за ці місяці величезний цвинтар російських штурмових груп.
Кілька разів російські штурмовики накатувались на позицію, і тоді героїчні піхотинці знищували ворога у ближньому бою.
Людей не кинули, і вони вірять, що їх страждання не минули даремно.
Вони давно перетнули усі межі витривалості.
Вони давно перетнули усі можливі вимоги та прохання.
Вони давно заробили на усі найвищі нагороди та відзнаки.
Вони знають, що вивести їх буде вкрай складно і вкрай ризиковано, але для цього варто зробити усе можливе.
Людей треба відводити.
Але якщо не надійде посилення для проведення рятувальної операції, якщо бригада не отримає необхідне поповнення, якщо командування на місці не отримає свободу дій для відходу - це буде вкрай соромно по відношенню до звитяги героїв-піхотинців, які є зразком виконання військових обов'язків"
Що станеться, якщо бажаючих стати такими героями не стане ?
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Слава герою!
Без води, людина живе 3 дні. Максимум.