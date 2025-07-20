РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7292 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
4 654 36

Младший сержант 57-й бригады 71 сутки сдерживал врага под Волчанском. ВИДЕО

В течение 71 суток младший сержант 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Роман Водик, удерживал позиции в районе Волчанска под постоянными атаками противника.

С 23 марта 2025 года боец находился на передовых огневых позициях. В течение этого времени, фактически в окружении, среди руин жилых домов, ежедневных вражеских атак с воздуха и земли, под постоянным риском быть обнаруженным дронами или накрытым артиллерией, воин продолжал борьбу, информирует Цензор.НЕТ.

В стрелковом бою он уничтожил не менее 12 и ранил около 15 оккупантов. Дважды оказывался под завалами после обстрелов - однажды пришлось откапываться отверткой в течение двух суток. Несмотря на тяжелые ранения, Роман оставался на позиции, ожидая возможности эвакуации, поскольку враг активно применял ядовитые газы и блокировал выход.

2 июня 2025 года в результате танкового обстрела боец получил ушибы обеих ног, правой руки и грудной клетки с правой стороны. Несмотря на ранения, он начал эвакуацию, которая длилась шесть дней под постоянным огнем и атакой вражеских БпЛА.

Смотрите: Воздушные Силы нанесли удар авиабомбами по зданию с российскими штурмовиками. ВИДЕО

Автор: 

интервью (237) Бутусов Юрий (4398) 57 отдельная мотопехотная бригада (105) ВСУ (6769) Бутусов Плюс (28)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
Такі історії це ганьбище командування!!!
показать весь комментарий
20.07.2025 09:21 Ответить
+15
Герой, його історія не має забутись. Як і командування яке його кинуло
показать весь комментарий
20.07.2025 09:25 Ответить
+12
А зеленський з Оманським ларьочником, катався світом по «мильним самітам», міру-мір!!
Баканрв, з тараном, резніковим і умеровим, під лупання очима шмигаля, за Регламентом КМУ, були дуже захвильовані, разом з стефанчуками і аброхамієм???
показать весь комментарий
20.07.2025 09:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А где все это время были боевые побратимы?
показать весь комментарий
20.07.2025 09:13 Ответить
Тису форсували
показать весь комментарий
20.07.2025 09:23 Ответить
ти очолював форсування?
показать весь комментарий
20.07.2025 09:29 Ответить
Один сержант ЗСУ стримував орків 71 добу. Де 1 міліон іншої армії ЗСУ, По тилам сидять і харчуються в тилових частинах 500 000 -там штатка повністю забита. Кум на кумі і кумом поганяє а в усьому Зеленський виноват та командири від роти і вище
показать весь комментарий
20.07.2025 10:26 Ответить
Це ти з окопах друкуєш
показать весь комментарий
20.07.2025 10:34 Ответить
Реальними цифрами він не володіє, тому такі припущення.
Але це зрозуміло - цивільним громадянам неясно, чому така ситуація з ОС.
показать весь комментарий
20.07.2025 12:28 Ответить
Стояв на березі ручкою махав на прощання?
показать весь комментарий
20.07.2025 09:31 Ответить
Слава, подяка і повага Герою. Завдяки таким ми виживемо і переможемо, звдяки таким тримається Україна.
показать весь комментарий
20.07.2025 11:21 Ответить
Швидше за все, вони загинули.
показать весь комментарий
20.07.2025 09:30 Ответить
Яке ви маєте право когось засуджувати, втекли і сидіть, чекайте доки вас турнут
показать весь комментарий
20.07.2025 10:33 Ответить
Командование сделало из воина жертву,а теперь,что бы избежать ответственности, героизирует поступок банального выживания на поле боя.
показать весь комментарий
20.07.2025 11:02 Ответить
Так це і є справжній ГЕРОЇЗМ без іронії.
Хіба тебе в кацапській школі не вчили що таке герой на прикладі Павліка Морозова Матросова, що кинув свого батька на амбразуру фашиського дота? Чи Мересьєва, что полесу без ног ползет шишечкі гризет? Чи хероїв труби що віддали легені за безглузду авантюру а потім їх кинули з грошима, бо потєря легкіх це не бойове поранення.
показать весь комментарий
20.07.2025 12:14 Ответить
Такі історії це ганьбище командування!!!
показать весь комментарий
20.07.2025 09:21 Ответить
Поки що ганьба,а після зміни влади будуть кримінальні справи.Вчора Тетяна Чорновол на фб писала про одного підполковника,а їх в ЗСУ достатньо.
показать весь комментарий
20.07.2025 11:10 Ответить
Це СПРАВЖНІЙ ГЕРОЇЗМ. У кацапів на пропаганді порве пукани, що Українці так відважно та мужно супротивляться.
Таких історій вистачає у БУДЬ якій війні. Військові що проявляють таку залізну волю - це герої.
До прикладу Японець Хіроо Онода на Філіпінах продовжував воювати у Другій Світовій війні цілих 29 років після 1945 року аж до 1974.
Якби такий подвиг здійснив який кацап, чого немає і небуло - його б водили по всіх ефірахсоловьевоскабеевих, а так водять самоварів та інвалідів труби.
показать весь комментарий
20.07.2025 12:25 Ответить
А командир вже давно записав його як безвісті пропавшого...
показать весь комментарий
20.07.2025 09:23 Ответить
Висрався?
показать весь комментарий
20.07.2025 09:28 Ответить
Дебільне питання від дебіла,де вас дегенератів вирощують?
показать весь комментарий
20.07.2025 10:08 Ответить
Герой, його історія не має забутись. Як і командування яке його кинуло
показать весь комментарий
20.07.2025 09:25 Ответить
Героям Слава
Смерть ворогам ‼️
показать весь комментарий
20.07.2025 09:28 Ответить
нічосі кіборг, гордість і шана, але є питання як так вийшло шо 71 добу його не евакуювали або не надали підтримку?
показать весь комментарий
20.07.2025 09:28 Ответить
Ось таких людей треба просувати вгору по службі.
показать весь комментарий
20.07.2025 09:31 Ответить
Черговому українському супергерою-респект...
показать весь комментарий
20.07.2025 09:47 Ответить
А зеленський з Оманським ларьочником, катався світом по «мильним самітам», міру-мір!!
Баканрв, з тараном, резніковим і умеровим, під лупання очима шмигаля, за Регламентом КМУ, були дуже захвильовані, разом з стефанчуками і аброхамієм???
показать весь комментарий
20.07.2025 09:53 Ответить
А ти мабуть зараз в окопах
показать весь комментарий
20.07.2025 10:37 Ответить
Тут не так про героїзм ( воін проявив неаби який героізм,витримку,волю) ,як про нездаре командування.
показать весь комментарий
20.07.2025 10:10 Ответить
Слава Героям, якщо все так, то командування повинно представити до Героя.
показать весь комментарий
20.07.2025 10:36 Ответить
Прізвище бійця написали, а командирів можна
показать весь комментарий
20.07.2025 10:59 Ответить
Героям України слава 👍🏼👍🏼👍🏼 ❤️
показать весь комментарий
20.07.2025 11:10 Ответить
тут командування треба під суд, що довели до такої ситуації
показать весь комментарий
20.07.2025 11:15 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R

71 доби молодший сержант 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ої окремої мотопіхотної бригади Роман Водик, утримував позиції в районі Вовчанська під постійними атаками противника.


https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R Чому? Загальний бардак вимушує справжніх людей боротися за виживання і ставати героями.. Творимо і примножуємо проблеми, а таким як РОМАН ВОДИК мають їх долати ціною свого життя.
Чому його не змінили? За нього забули? Втратили зв'язок? Чи він просив допомогу по українськи? Раніше повідомлялося що Варто взяти до уваги проблему поширення російськомовного середовища у ЗСУ, - військовий радник мовного омбудсмена Українець


Можливо, військових не змінюють на позиції тому що вони не говорять між собою на чистій українській... ?


Раніше ФБ Юрій Бутусов про те як використовують людський ресурс на фронті: без надії на ротацію, відпочинок, передишку.

"На одній з гарячих ділянок фронту група наших піхотинців тривалий час знаходиться на позиції глибоко в тилу ворога. Один з бійців цієї групи на цей день знаходиться на позиції безперервно 210 діб, другий - 200 діб.

"Люди тримаються завдяки сталевій волі, навичкам, та екстраординарним психо-фізичним якостям командира позиції - він на позиції на цей день безперервно 170 діб. СТО СІМДЕСЯТ ДІБ людина воює, керує, слідкує, мотивує, переконує, надихає, виживає. Це вже не просто місія, це вже справжній епос.

Позиція тримається тільки тому, що бійці поважають командира, і отримують дієву підтримку побратимів, командирів рот, батальйону, бригади, корпусу, які роблять усе можливе для їх підтримки. Але зробити диво неможливо, оскільки навіть прекрасні командири не можуть відкинути ворога, якщо для поставлених завдань не вистачає поповнень навіть щоб втримати фланги.

Навколо цієї позиції наші оператори дронів, артилеристи та мінометники поклали за ці місяці величезний цвинтар російських штурмових груп.

Кілька разів російські штурмовики накатувались на позицію, і тоді героїчні піхотинці знищували ворога у ближньому бою.

Людей не кинули, і вони вірять, що їх страждання не минули даремно.

Вони давно перетнули усі межі витривалості.

Вони давно перетнули усі можливі вимоги та прохання.

Вони давно заробили на усі найвищі нагороди та відзнаки.

Вони знають, що вивести їх буде вкрай складно і вкрай ризиковано, але для цього варто зробити усе можливе.

Людей треба відводити.

Але якщо не надійде посилення для проведення рятувальної операції, якщо бригада не отримає необхідне поповнення, якщо командування на місці не отримає свободу дій для відходу - це буде вкрай соромно по відношенню до звитяги героїв-піхотинців, які є зразком виконання військових обов'язків"
Що станеться, якщо бажаючих стати такими героями не стане ?

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R
показать весь комментарий
20.07.2025 11:26 Ответить
Одне питання, а що робив його підрозділ поки він, кинутий оборонявся? Спостерігали на моніторах через камеру дрона у бункері за його героїчним спротивом кідарам?
показать весь комментарий
20.07.2025 11:36 Ответить
Ось кого треба нагороджувати а не кошевих та іншу 95 пи.доту!
Слава герою!
показать весь комментарий
20.07.2025 11:37 Ответить
Людина за спиною якої ховаються зе-самці і зе-самки
показать весь комментарий
20.07.2025 12:27 Ответить
Ризикую нарватися ... як він міг бути на позиції 71 добу ?
Без води, людина живе 3 дні. Максимум.
показать весь комментарий
20.07.2025 12:31 Ответить
 
 