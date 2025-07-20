Младший сержант 57-й бригады 71 сутки сдерживал врага под Волчанском. ВИДЕО

В течение 71 суток младший сержант 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Роман Водик, удерживал позиции в районе Волчанска под постоянными атаками противника.

С 23 марта 2025 года боец находился на передовых огневых позициях. В течение этого времени, фактически в окружении, среди руин жилых домов, ежедневных вражеских атак с воздуха и земли, под постоянным риском быть обнаруженным дронами или накрытым артиллерией, воин продолжал борьбу, информирует Цензор.НЕТ.

В стрелковом бою он уничтожил не менее 12 и ранил около 15 оккупантов. Дважды оказывался под завалами после обстрелов - однажды пришлось откапываться отверткой в течение двух суток. Несмотря на тяжелые ранения, Роман оставался на позиции, ожидая возможности эвакуации, поскольку враг активно применял ядовитые газы и блокировал выход.

2 июня 2025 года в результате танкового обстрела боец получил ушибы обеих ног, правой руки и грудной клетки с правой стороны. Несмотря на ранения, он начал эвакуацию, которая длилась шесть дней под постоянным огнем и атакой вражеских БпЛА.

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