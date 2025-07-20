Молодший сержант 57 бригади 71 добу стримував ворога під Вовчанськом. ВIДЕО
Упродовж 71 доби молодший сержант 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ої окремої мотопіхотної бригади Роман Водик, утримував позиції в районі Вовчанська під постійними атаками противника.
З 23 березня 2025 року боєць перебував на передових вогневих позиціях. Протягом цього часу, фактично в оточенні, серед руїн житлових будинків, щоденних ворожих атак із повітря та землі, під постійним ризиком бути виявленим дронами або накритим артилерією, воїн продовжував боротьбу, інформує Цензор.НЕТ.
У стрілецькому бою він знищив щонайменше 12 та поранив близько 15 окупантів. Двічі опинявся під завалами після обстрілів — одного разу довелось відкопуватись викруткою протягом двох діб. Попри важкі поранення, Роман залишався на позиції, чекаючи можливості евакуації, оскільки ворог активно застосовував отруйні гази та блокував вихід.
2 червня 2025 року внаслідок танкового обстрілу боєць отримав забої обох ніг, правої руки та грудної клітки з правого боку. Попри поранення, він розпочав евакуацію, яка тривала шість днів під постійним вогнем та атакою ворожих БпЛА.
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Смерть ворогам ‼️
Баканрв, з тараном, резніковим і умеровим, під лупання очима шмигаля, за Регламентом КМУ, були дуже захвильовані, разом з стефанчуками і аброхамієм???
71 доби молодший сержант 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ої окремої мотопіхотної бригади Роман Водик, утримував позиції в районі Вовчанська під постійними атаками противника.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R Чому? Загальний бардак вимушує справжніх людей боротися за виживання і ставати героями.. Творимо і примножуємо проблеми, а таким як РОМАН ВОДИК мають їх долати ціною свого життя.
Чому його не змінили? За нього забули? Втратили зв'язок? Чи він просив допомогу по українськи? Раніше повідомлялося що Варто взяти до уваги проблему поширення російськомовного середовища у ЗСУ, - військовий радник мовного омбудсмена Українець
Можливо, військових не змінюють на позиції тому що вони не говорять між собою на чистій українській... ?
Раніше ФБ Юрій Бутусов про те як використовують людський ресурс на фронті: без надії на ротацію, відпочинок, передишку.
"На одній з гарячих ділянок фронту група наших піхотинців тривалий час знаходиться на позиції глибоко в тилу ворога. Один з бійців цієї групи на цей день знаходиться на позиції безперервно 210 діб, другий - 200 діб.
"Люди тримаються завдяки сталевій волі, навичкам, та екстраординарним психо-фізичним якостям командира позиції - він на позиції на цей день безперервно 170 діб. СТО СІМДЕСЯТ ДІБ людина воює, керує, слідкує, мотивує, переконує, надихає, виживає. Це вже не просто місія, це вже справжній епос.
Позиція тримається тільки тому, що бійці поважають командира, і отримують дієву підтримку побратимів, командирів рот, батальйону, бригади, корпусу, які роблять усе можливе для їх підтримки. Але зробити диво неможливо, оскільки навіть прекрасні командири не можуть відкинути ворога, якщо для поставлених завдань не вистачає поповнень навіть щоб втримати фланги.
Навколо цієї позиції наші оператори дронів, артилеристи та мінометники поклали за ці місяці величезний цвинтар російських штурмових груп.
Кілька разів російські штурмовики накатувались на позицію, і тоді героїчні піхотинці знищували ворога у ближньому бою.
Людей не кинули, і вони вірять, що їх страждання не минули даремно.
Вони давно перетнули усі межі витривалості.
Вони давно перетнули усі можливі вимоги та прохання.
Вони давно заробили на усі найвищі нагороди та відзнаки.
Вони знають, що вивести їх буде вкрай складно і вкрай ризиковано, але для цього варто зробити усе можливе.
Людей треба відводити.
Але якщо не надійде посилення для проведення рятувальної операції, якщо бригада не отримає необхідне поповнення, якщо командування на місці не отримає свободу дій для відходу - це буде вкрай соромно по відношенню до звитяги героїв-піхотинців, які є зразком виконання військових обов'язків"
Що станеться, якщо бажаючих стати такими героями не стане ?
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Слава герою!