Молодший сержант 57 бригади 71 добу стримував ворога під Вовчанськом. ВIДЕО

Упродовж 71 доби молодший сержант 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ої окремої мотопіхотної бригади Роман Водик, утримував позиції в районі Вовчанська під постійними атаками противника.

З 23 березня 2025 року боєць перебував на передових вогневих позиціях. Протягом цього часу, фактично в оточенні, серед руїн житлових будинків, щоденних ворожих атак із повітря та землі, під постійним ризиком бути виявленим дронами або накритим артилерією, воїн продовжував боротьбу, інформує Цензор.НЕТ.

У стрілецькому бою він знищив щонайменше 12 та поранив близько 15 окупантів. Двічі опинявся під завалами після обстрілів — одного разу довелось відкопуватись викруткою протягом двох діб. Попри важкі поранення, Роман залишався на позиції, чекаючи можливості евакуації, оскільки ворог активно застосовував отруйні гази та блокував вихід.

2 червня 2025 року внаслідок танкового обстрілу боєць отримав забої обох ніг, правої руки та грудної клітки з правого боку. Попри поранення, він розпочав евакуацію, яка тривала шість днів під постійним вогнем та атакою ворожих БпЛА.

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