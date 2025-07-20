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Молодший сержант 57 бригади 71 добу стримував ворога під Вовчанськом. ВIДЕО

Упродовж 71 доби молодший сержант 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ої окремої мотопіхотної бригади Роман Водик, утримував позиції в районі Вовчанська під постійними атаками противника.

З 23 березня 2025 року боєць перебував на передових вогневих позиціях. Протягом цього часу, фактично в оточенні, серед руїн житлових будинків, щоденних ворожих атак із повітря та землі, під постійним ризиком бути виявленим дронами або накритим артилерією, воїн продовжував боротьбу, інформує Цензор.НЕТ.

У стрілецькому бою він знищив щонайменше 12 та поранив близько 15 окупантів. Двічі опинявся під завалами після обстрілів — одного разу довелось відкопуватись викруткою протягом двох діб. Попри важкі поранення, Роман залишався на позиції, чекаючи можливості евакуації, оскільки ворог активно застосовував отруйні гази та блокував вихід.

2 червня 2025 року внаслідок танкового обстрілу боєць отримав забої обох ніг, правої руки та грудної клітки з правого боку. Попри поранення, він розпочав евакуацію, яка тривала шість днів під постійним вогнем та атакою ворожих БпЛА.

Дивіться: Повітряні Сили завдали удару авіабомбами по будівлі з російськими штурмовиками. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (228) Бутусов Юрій (3630) 57 окрема мотопіхотна бригада (106) ЗСУ (7757) Бутусов Плюс (28)


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Топ коментарі
+22
Такі історії це ганьбище командування!!!
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20.07.2025 09:21 Відповісти
+14
Герой, його історія не має забутись. Як і командування яке його кинуло
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20.07.2025 09:25 Відповісти
+11
А где все это время были боевые побратимы?
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20.07.2025 09:13 Відповісти
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А где все это время были боевые побратимы?
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20.07.2025 09:13 Відповісти
Тису форсували
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20.07.2025 09:23 Відповісти
ти очолював форсування?
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20.07.2025 09:29 Відповісти
Один сержант ЗСУ стримував орків 71 добу. Де 1 міліон іншої армії ЗСУ, По тилам сидять і харчуються в тилових частинах 500 000 -там штатка повністю забита. Кум на кумі і кумом поганяє а в усьому Зеленський виноват та командири від роти і вище
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20.07.2025 10:26 Відповісти
Це ти з окопах друкуєш
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20.07.2025 10:34 Відповісти
Стояв на березі ручкою махав на прощання?
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20.07.2025 09:31 Відповісти
Слава, подяка і повага Герою. Завдяки таким ми виживемо і переможемо, звдяки таким тримається Україна.
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20.07.2025 11:21 Відповісти
Швидше за все, вони загинули.
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20.07.2025 09:30 Відповісти
Яке ви маєте право когось засуджувати, втекли і сидіть, чекайте доки вас турнут
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20.07.2025 10:33 Відповісти
Командование сделало из воина жертву,а теперь,что бы избежать ответственности, героизирует поступок банального выживания на поле боя.
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20.07.2025 11:02 Відповісти
Такі історії це ганьбище командування!!!
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20.07.2025 09:21 Відповісти
Поки що ганьба,а після зміни влади будуть кримінальні справи.Вчора Тетяна Чорновол на фб писала про одного підполковника,а їх в ЗСУ достатньо.
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20.07.2025 11:10 Відповісти
А командир вже давно записав його як безвісті пропавшого...
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20.07.2025 09:23 Відповісти
Висрався?
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20.07.2025 09:28 Відповісти
Дебільне питання від дебіла,де вас дегенератів вирощують?
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20.07.2025 10:08 Відповісти
Герой, його історія не має забутись. Як і командування яке його кинуло
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20.07.2025 09:25 Відповісти
Героям Слава
Смерть ворогам ‼️
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20.07.2025 09:28 Відповісти
нічосі кіборг, гордість і шана, але є питання як так вийшло шо 71 добу його не евакуювали або не надали підтримку?
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20.07.2025 09:28 Відповісти
Ось таких людей треба просувати вгору по службі.
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20.07.2025 09:31 Відповісти
Черговому українському супергерою-респект...
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20.07.2025 09:47 Відповісти
А зеленський з Оманським ларьочником, катався світом по «мильним самітам», міру-мір!!
Баканрв, з тараном, резніковим і умеровим, під лупання очима шмигаля, за Регламентом КМУ, були дуже захвильовані, разом з стефанчуками і аброхамієм???
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20.07.2025 09:53 Відповісти
А ти мабуть зараз в окопах
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20.07.2025 10:37 Відповісти
Тут не так про героїзм ( воін проявив неаби який героізм,витримку,волю) ,як про нездаре командування.
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20.07.2025 10:10 Відповісти
Слава Героям, якщо все так, то командування повинно представити до Героя.
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20.07.2025 10:36 Відповісти
Прізвище бійця написали, а командирів можна
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20.07.2025 10:59 Відповісти
Героям України слава 👍🏼👍🏼👍🏼 ❤️
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20.07.2025 11:10 Відповісти
тут командування треба під суд, що довели до такої ситуації
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20.07.2025 11:15 Відповісти
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71 доби молодший сержант 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ої окремої мотопіхотної бригади Роман Водик, утримував позиції в районі Вовчанська під постійними атаками противника.


https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R Чому? Загальний бардак вимушує справжніх людей боротися за виживання і ставати героями.. Творимо і примножуємо проблеми, а таким як РОМАН ВОДИК мають їх долати ціною свого життя.
Чому його не змінили? За нього забули? Втратили зв'язок? Чи він просив допомогу по українськи? Раніше повідомлялося що Варто взяти до уваги проблему поширення російськомовного середовища у ЗСУ, - військовий радник мовного омбудсмена Українець


Можливо, військових не змінюють на позиції тому що вони не говорять між собою на чистій українській... ?


Раніше ФБ Юрій Бутусов про те як використовують людський ресурс на фронті: без надії на ротацію, відпочинок, передишку.

"На одній з гарячих ділянок фронту група наших піхотинців тривалий час знаходиться на позиції глибоко в тилу ворога. Один з бійців цієї групи на цей день знаходиться на позиції безперервно 210 діб, другий - 200 діб.

"Люди тримаються завдяки сталевій волі, навичкам, та екстраординарним психо-фізичним якостям командира позиції - він на позиції на цей день безперервно 170 діб. СТО СІМДЕСЯТ ДІБ людина воює, керує, слідкує, мотивує, переконує, надихає, виживає. Це вже не просто місія, це вже справжній епос.

Позиція тримається тільки тому, що бійці поважають командира, і отримують дієву підтримку побратимів, командирів рот, батальйону, бригади, корпусу, які роблять усе можливе для їх підтримки. Але зробити диво неможливо, оскільки навіть прекрасні командири не можуть відкинути ворога, якщо для поставлених завдань не вистачає поповнень навіть щоб втримати фланги.

Навколо цієї позиції наші оператори дронів, артилеристи та мінометники поклали за ці місяці величезний цвинтар російських штурмових груп.

Кілька разів російські штурмовики накатувались на позицію, і тоді героїчні піхотинці знищували ворога у ближньому бою.

Людей не кинули, і вони вірять, що їх страждання не минули даремно.

Вони давно перетнули усі межі витривалості.

Вони давно перетнули усі можливі вимоги та прохання.

Вони давно заробили на усі найвищі нагороди та відзнаки.

Вони знають, що вивести їх буде вкрай складно і вкрай ризиковано, але для цього варто зробити усе можливе.

Людей треба відводити.

Але якщо не надійде посилення для проведення рятувальної операції, якщо бригада не отримає необхідне поповнення, якщо командування на місці не отримає свободу дій для відходу - це буде вкрай соромно по відношенню до звитяги героїв-піхотинців, які є зразком виконання військових обов'язків"
Що станеться, якщо бажаючих стати такими героями не стане ?

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R
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20.07.2025 11:26 Відповісти
Одне питання, а що робив його підрозділ поки він, кинутий оборонявся? Спостерігали на моніторах через камеру дрона у бункері за його героїчним спротивом кідарам?
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20.07.2025 11:36 Відповісти
Ось кого треба нагороджувати а не кошевих та іншу 95 пи.доту!
Слава герою!
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20.07.2025 11:37 Відповісти
 
 