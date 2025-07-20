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Воины 66 ОМБр атаковали мотоцикл с оккупантом прямо на ходу в Лиманском направлении. ВИДЕО

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго остановили штурм российских захватчиков на Лиманском направлении.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное у себя в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник активно применяет мотоциклетные подразделения - как для логистики, так и для непосредственного участия в штурмах. Средство, которое активно применяли еще в Первой мировой войне, вернулось на поле боя через сотню лет в эпоху дронов. Впрочем, для операторов FPV и дронов со сбрасываниями батальона беспилотных систем "MARA" любая сложная задача - это просто очередной вызов. И на него всегда найдется уверенный ответ", - отмечают бойцы.

Благодаря работе дронаров очередная мотоциклетная группа оккупантов так и не смогла доехать до места назначения.

"Прямое попадание вывело из строя один из мотоциклов. А после серии FPV и сбросов российские оккупанты остались догорать в поле вместе с транспортными средствами", - рассказали украинские защитники.

Также смотрите: Украинские защитники зашли во вражеский блиндаж и заложили там противотанковую мину для уничтожения. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20084) ликвидация (3852) 66 отдельная механизированная бригада (33)


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Тимчасові істоти, з московськага каганату прутня!!
Такого лайна прутня, в Україні, уже закобздонили, майже 2.000.000 орків! Зеленський, це вирок Україні!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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20.07.2025 15:23 Ответить
А яка самое вIра у вас? Така як у Алексеевича вIра в великI грошI выкраденI в украIнеIв ? Эти деньги вам не помогут найдём и убьём всех причастных к этому геноциду!
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20.07.2025 16:37 Ответить
Московит, Нік свій заміни, бо личаками московськими смердить, як від ригоАНАЛІВ у ВРУ і фсбшників у рясах, з довідкою від сраліна!! Ну, ти в курсі!!
Армія! Мова!! Віра!!!
Слава Україні!!
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20.07.2025 16:46 Ответить
 
 