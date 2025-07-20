Воины 66 ОМБр атаковали мотоцикл с оккупантом прямо на ходу в Лиманском направлении. ВИДЕО

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго остановили штурм российских захватчиков на Лиманском направлении.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное у себя в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник активно применяет мотоциклетные подразделения - как для логистики, так и для непосредственного участия в штурмах. Средство, которое активно применяли еще в Первой мировой войне, вернулось на поле боя через сотню лет в эпоху дронов. Впрочем, для операторов FPV и дронов со сбрасываниями батальона беспилотных систем "MARA" любая сложная задача - это просто очередной вызов. И на него всегда найдется уверенный ответ", - отмечают бойцы.

Благодаря работе дронаров очередная мотоциклетная группа оккупантов так и не смогла доехать до места назначения.

"Прямое попадание вывело из строя один из мотоциклов. А после серии FPV и сбросов российские оккупанты остались догорать в поле вместе с транспортными средствами", - рассказали украинские защитники.

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