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Нацгвардейцы за неделю уничтожили танк, ЗРК, 13 артиллерийских систем и еще 70 автомобилей россиян. ВИДЕО

Только за прошедшую неделю подразделения Национальной гвардии Украины уничтожили на фронте более 70 единиц вражеской техники и вооружения.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, результатом работы нацгвардейцев стало поражение: 1 танка, 11 единиц бронированной техники, 70 единиц автомобильной техники, 13 артиллерийских систем, 1 ЗРК, 17 складов БК/ПММ. Также нанесено поражение по 28 блиндажам россиян.

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Автор: 

армия РФ (20090) уничтожение (7520) Национальная гвардия (2191)


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