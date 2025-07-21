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Беспилотник атаковал российский КамАЗ среди леса и порвал оккупантам гамак. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" устроили охоту на вражеский автопарк, уничтожив ряд логистических целей, в частности КамАЗ, возле которого оккупанты повесили гамак для отдыха. Кроме КамАЗа было уничтожено буханку, "Ниву", и УАЗ.

Об этом сообщили на странице батальона "Signum", информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Нацгвардейцы за неделю уничтожили танк, ЗРК, 13 артиллерийских систем и еще 70 автомобилей россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20090) уничтожение (7520) 53 отдельная механизированная бригада (125)


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файно як
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21.07.2025 17:25 Ответить
вніч 21- липня
Україна продовжує руйнувати критичну інфраструктуру ворога: за добу ЗСУ завдали найточніших ударів по залізничному вокзалу в Каменоломнях і знову паралізували Шереметьєво - головний авіавузол Росії. Це вже друга ніч поспіль, коли фронтова логістика РФ перетворюється на руїни. На відео - момент потужного вибуху, пожежа на вокзалі, хаос у московському аеропорту та повний крах розкладів. Тим часом Росія, не в змозі відповісти симетрично, продовжує тероризувати житлові будинки у Києві - 95% російських ракет та дронів було знищено. Київ готує відповідь.- з сайту newsider
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21.07.2025 17:26 Ответить
В Каменоломнях ударили, в першу чергу", по залізничному депо... Це серйозніше, ніж вокзал... Бо саме там готується до рейсу та ремонтується тяговий склад - тепловози та електровози залізничної дільниці.
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21.07.2025 17:32 Ответить
не несіть ванільну единномарафонну пургу. Кацапи нормально навалюють в глиб, багато шкоди ролять. Чого не скажиш про удари вглиб від дефекривних менеджерів Зеленського. Роз'їбали якусь білязалізничну халупу - це і весь результат потужного діпстрайку Зеленського.
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21.07.2025 17:33 Ответить
Кацапам не потрібний гамак для відпочинку ,
а потрібен целофаний мішок для себе
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21.07.2025 17:31 Ответить
0:31 - это у них там штрафбуд (ка) для провинившихся?
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21.07.2025 18:30 Ответить
 
 