Беспилотник атаковал российский КамАЗ среди леса и порвал оккупантам гамак. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" устроили охоту на вражеский автопарк, уничтожив ряд логистических целей, в частности КамАЗ, возле которого оккупанты повесили гамак для отдыха. Кроме КамАЗа было уничтожено буханку, "Ниву", и УАЗ.

Об этом сообщили на странице батальона "Signum", информирует Цензор.НЕТ.

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