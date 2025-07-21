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Беспилотник атаковал российский КамАЗ среди леса и порвал оккупантам гамак. ВИДЕО
На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" устроили охоту на вражеский автопарк, уничтожив ряд логистических целей, в частности КамАЗ, возле которого оккупанты повесили гамак для отдыха. Кроме КамАЗа было уничтожено буханку, "Ниву", и УАЗ.
Об этом сообщили на странице батальона "Signum", информирует Цензор.НЕТ.
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Україна продовжує руйнувати критичну інфраструктуру ворога: за добу ЗСУ завдали найточніших ударів по залізничному вокзалу в Каменоломнях і знову паралізували Шереметьєво - головний авіавузол Росії. Це вже друга ніч поспіль, коли фронтова логістика РФ перетворюється на руїни. На відео - момент потужного вибуху, пожежа на вокзалі, хаос у московському аеропорту та повний крах розкладів. Тим часом Росія, не в змозі відповісти симетрично, продовжує тероризувати житлові будинки у Києві - 95% російських ракет та дронів було знищено. Київ готує відповідь.- з сайту newsider
а потрібен целофаний мішок для себе