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Воїни 5 ОШБр знищили гармату, кілька транспортних засобів, міномет а також укриття з живою силою ворога. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади за тиждень знищили гармату противника, декілька транспортних засобів, міномет, а також укриття з живою силою.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18241) ліквідація (4242) 5 ОШБр (126)


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Здавалося б: от як можна "знищити міномет"? Це просто примітивна труба, як та що в ній креслення носять, що спирається на плиту діаметром як млинець штанги. Автомат калашнікова теж знищили? Теж один? Ці питання не до хлопців на нулі, а до журналістів, що наче намагаються отакими сенсаціями відволікти нашу увагу від чогось іншого.
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21.07.2025 20:45 Відповісти
Насправді міномет знищить легко.Достатньо пошкодить трубу чи двуногу.Все,стрілять не можливо.Я сам служив в мінометці.Так щоб замінить пошкоджений міномет(або відремонтувать при можловисті) йшли тижні і місяці.Бували дні коли ми вистрілювали до 60 мін на ствол.Тому навіть пошкоджений міномет суттєво полегшує життя піхоті.
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21.07.2025 21:09 Відповісти
 
 