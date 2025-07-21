Воїни 5 ОШБр знищили гармату, кілька транспортних засобів, міномет а також укриття з живою силою ворога. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади за тиждень знищили гармату противника, декілька транспортних засобів, міномет, а також укриття з живою силою.
Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Николай Декапольцев
показати весь коментар21.07.2025 20:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрій Собченко #592866
показати весь коментар21.07.2025 21:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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