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Украинские защитники из 110-й бригады атаковали вражескую пехоту прямо на инженерных сооружениях. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко уничтожают вражескую пехоту.

Видео боевой работы было обнародовано на канале батальона, информирует Цензор.НЕТ.

Захватчики по одному пытались приблизиться к нашим позициям, но их уничтожали прямо на инженерных сооружениях.

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армия РФ (20098) ликвидация (3857) 110 отдельная механизированная бригада (118)


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хальт ! хальт, ідіотен !
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21.07.2025 23:35 Ответить
Ось, тобі московити, і прутня кінець!!
Армія! Мова! Віра!
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21.07.2025 23:57 Ответить
 
 