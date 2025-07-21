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Украинские защитники из 110-й бригады атаковали вражескую пехоту прямо на инженерных сооружениях. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко уничтожают вражескую пехоту.
Видео боевой работы было обнародовано на канале батальона, информирует Цензор.НЕТ.
Захватчики по одному пытались приблизиться к нашим позициям, но их уничтожали прямо на инженерных сооружениях.
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