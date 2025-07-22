Морские пехотинцы атаковали точку вылета, где базировались российские операторы дронов. ВИДЕО
Бойцы 34-й отдельной бригады береговой обороны Морской пехоты атаковали точку вылета, где базировались российские операторы дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, Силы обороны продолжают уничтожать технику противника, а также российских захватчиков.
"Вражеский Мавик не успел даже взлететь - наш ФПВ прилетел быстрее. Вместе с позицией - в утиль! Охота на российских пилотов продолжается", - добавили бойцы.
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Каталина Клименко
показать весь комментарий22.07.2025 16:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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