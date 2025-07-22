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Морские пехотинцы атаковали точку вылета, где базировались российские операторы дронов. ВИДЕО

Бойцы 34-й отдельной бригады береговой обороны Морской пехоты атаковали точку вылета, где базировались российские операторы дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, Силы обороны продолжают уничтожать технику противника, а также российских захватчиков.

"Вражеский Мавик не успел даже взлететь - наш ФПВ прилетел быстрее. Вместе с позицией - в утиль! Охота на российских пилотов продолжается", - добавили бойцы.

Также смотрите: Украинские защитники из 110 бригады атаковали вражескую пехоту прямо на инженерных сооружениях. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20098) ВМС (1500) ликвидация (3861)


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Если Украина так. Уйдёт отступать что в целых зданиях будут сидеть оккупационные операторы, а не наши то это задача территорий а не война, отступать нужно как из Мариинка когда уже все подвалы и погреба разбиты!
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22.07.2025 16:27 Ответить
 
 