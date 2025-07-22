Морские пехотинцы атаковали точку вылета, где базировались российские операторы дронов. ВИДЕО

Бойцы 34-й отдельной бригады береговой обороны Морской пехоты атаковали точку вылета, где базировались российские операторы дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, Силы обороны продолжают уничтожать технику противника, а также российских захватчиков.

"Вражеский Мавик не успел даже взлететь - наш ФПВ прилетел быстрее. Вместе с позицией - в утиль! Охота на российских пилотов продолжается", - добавили бойцы.

Также смотрите: Украинские защитники из 110 бригады атаковали вражескую пехоту прямо на инженерных сооружениях. ВИДЕО