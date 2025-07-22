Сили оборони нищать у небі російські розвідувальні безпілотники типу Zala, Supercam та Орлан. ВIДЕО
Щодня окупанти активно використовують розвідувальні безпілотники типу ZALA, Supercam та Орлан для виявлення переміщення наших військ і техніки, розташування об'єктів критично важливої інфраструктури.
Однак прикордонники бригади "Помста перехоплюють ворожі розвідники FPV-дронами. Разом з операторами радарів пілоти влаштовують справжнє полювання на російські безпілотники, повідомляє Цензор.НЕТ.
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