Россияне атаковали два района Днепропетровской области: повреждено фермерское хозяйство и ЛЭП

В течение дня 23 июля российские войска наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по Никопольщине в течение дня враг бил артиллерией, FPV-дронами и сбросил боеприпас с БпЛА. Атаковал Никополь, Марганецкую и Мировскую громады.



В результате атак поврежден частный дом. Огнем уничтожена хозяйственная постройка. Зацепило линию электропередач.

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В Синельниковском районе агрессор ударил беспилотником по Межевской громаде. Изуродовано фермерское хозяйство.



Сообщается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.

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