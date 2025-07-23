Россияне атаковали два района Днепропетровской области: повреждено фермерское хозяйство и ЛЭП
В течение дня 23 июля российские войска наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по Никопольщине в течение дня враг бил артиллерией, FPV-дронами и сбросил боеприпас с БпЛА. Атаковал Никополь, Марганецкую и Мировскую громады.
В результате атак поврежден частный дом. Огнем уничтожена хозяйственная постройка. Зацепило линию электропередач.
В Синельниковском районе агрессор ударил беспилотником по Межевской громаде. Изуродовано фермерское хозяйство.
Сообщается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.
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