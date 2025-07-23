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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали два района Днепропетровской области: повреждено фермерское хозяйство и ЛЭП

Обстрелы Днепропетровской области 23 июля

В течение дня 23 июля российские войска наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по Никопольщине в течение дня враг бил артиллерией, FPV-дронами и сбросил боеприпас с БпЛА. Атаковал Никополь, Марганецкую и Мировскую громады.

В результате атак поврежден частный дом. Огнем уничтожена хозяйственная постройка. Зацепило линию электропередач.

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В Синельниковском районе агрессор ударил беспилотником по Межевской громаде. Изуродовано фермерское хозяйство.

Сообщается, что везде обошлось без погибших и пострадавших.

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обстрел (28667) Никополь (1116) Днепропетровская область (4263) Никопольский район (339) Синельниковский район (141)


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