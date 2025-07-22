На Новопавловском направлении враг пытается закрепиться в селах на границе Донецкой и Днепропетровской областей, - ОСГВ "Хортица"

Последние три недели самые ожесточенные бои идут на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях. Самая острая ситуация сейчас на Покровском. Враг пытается закрепиться в населенных пунктах на границе Донецкой и Днепропетровской областей, теряя значительное количество личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"На Покровском и Новопавловском направлениях продолжается настоящее обострение. Это элемент летней кампании и давления, на который россияне, собственно, дали основное свое усилие в последнее время. Особенно Покровское направление, особенно их попытка зайти между Покровском и Константиновкой", - рассказал Трегубов.

По словам спикера, цель врага - показать, что он якобы уже закрепился в Днепропетровской области, чтобы подтвердить свои громкие заявления и создать красивую "картинку" для российских СМИ. Для этого армия РФ тратит много живой силы.

"Не просто в виде там что-то фабриковали, отсняли, флаг где-то и подмахнули локацию. А чтобы можно было туда завезти российских журналистов и показывать им этот большой триумф. На это идет большой личный ресурс", - отметил Трегубов.

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