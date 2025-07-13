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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине Фейк о выходе россиян на админграницы Днепропетровщины
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Сейчас россиян на территории Днепропетровской области нет, хотя бои вплотную приблизились к админгранице области, - ОСГВ "Хортица"

Ситуация в Днепропетровской области

Боевые действия вплотную приблизились к админгранице Днепропетровской области, однако россиян на территории области нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне уже в течение трех недель заявляют о том, что они якобы зашли на территорию Днепропетровской области. Они даже снимают фейковые видео по этому поводу.

"По состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области он (враг - ред.) не находится. Хотя бои вплотную приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся возле административной границы", - отметил спикер.

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Трегубов подчеркнул, что речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самой админгранице или за ней, нет.

По словам спикера, диверсанты теоретически могут заходить на территорию Днепропетровской области. Но, как добавил Трегубов, так же в теории они могут заходить и на территорию Волынской области из Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бои с врагом на Днепропетровщине сейчас не ведутся, - ОСГВ "Хортица"

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ОСГВ Хортица (470) боевые действия (4508) Днепропетровская область (4217)


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Ой как хорошо,через полгода то же самое скажут про Киевскую область,а сотни тысяч пригодных до войны держслужбовцив будут продолжать красиво сидеть на брони и ни о чем не думать.
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13.07.2025 12:00 Ответить
Скоро будуть. Потім будуть в Київській і тд ітд. А Потім Польща Ударить з заходу в "відповідь за Волинь" і Угорщина в Закарпаття.

А все просто - якщо ВИ корумпована держава в якій толерантність до культури агресора, мови російської, вибираєте клоунів. ХТО ВАС БУДЕ ПОВАЖАТИ?

Поважають силу!!!

НІдерланди виграли війну проти Англії - 3 рази, війну про Франції - 1 раз, віну проти Німеччини - 1 раз. Якщо ти слабкий - тебе роздеруть, якщо сильний - захочуть дружити. Інакше ніколи не було і не буде
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13.07.2025 12:21 Ответить
 
 