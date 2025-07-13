Сейчас россиян на территории Днепропетровской области нет, хотя бои вплотную приблизились к админгранице области, - ОСГВ "Хортица"
Боевые действия вплотную приблизились к админгранице Днепропетровской области, однако россиян на территории области нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
Он отметил, что россияне уже в течение трех недель заявляют о том, что они якобы зашли на территорию Днепропетровской области. Они даже снимают фейковые видео по этому поводу.
"По состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области он (враг - ред.) не находится. Хотя бои вплотную приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся возле административной границы", - отметил спикер.
Трегубов подчеркнул, что речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самой админгранице или за ней, нет.
По словам спикера, диверсанты теоретически могут заходить на территорию Днепропетровской области. Но, как добавил Трегубов, так же в теории они могут заходить и на территорию Волынской области из Беларуси.
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