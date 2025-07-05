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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
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Бои с врагом на Днепропетровщине сейчас не ведутся, - ОСГВ "Хортица"

Ситуация в Днепропетровской области

Сейчас на Днепропетровщине не ведутся бои между Силами обороны Украины и российскими войсками.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сказал представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"В Днепропетровской области еще боев с врагом не происходит. Бои происходят в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской области", - отметил спикер.

Трегубов подчеркнул, что Россия очень хочет преувеличить ситуацию в украинском информационном поле по этому поводу.

Также читайте: Армия РФ в Донецкой области пытается прорываться на двух направлениях - к Константиновке и на запад к Днепропетровщине, - ОСУВ "Хортица"

По его словам, россияне пытаются прорваться на Покровском направлении. Так же они давят в направлении админграниц Днепропетровской области.

Кроме того, продолжается активное наступление на Лиманском направлении, враг увеличил давление на Купянском направлении, а также на Харьковщине в районе города Волчанск.

Продолжаются атаки на Краматорском, Северском направлениях, продолжаются бои в Торецке.

"Новое - два активных наступления на Покровском и Новопавловском направлении, которые и составляют ту российскую летнюю кампанию - на нашем участке, в нашей зоне ответственности", - добавил Трегубов.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (461) боевые действия (4470) Днепропетровская область (4192)


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05.07.2025 17:20 Ответить
Відпочинуть Героі.
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05.07.2025 17:27 Ответить
значить відбуваються

вірити офіційному зельоному поносу - себе не поважати
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05.07.2025 17:32 Ответить
Нині? А завтра?
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05.07.2025 17:34 Ответить
Кремлівському виродку не хочеться закінчувати війну з нашою
країною , так як прийдеться або повіситись самому ,
або його повісять
його ж друзяки
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05.07.2025 18:14 Ответить
 
 