Бои с врагом на Днепропетровщине сейчас не ведутся, - ОСГВ "Хортица"

Сейчас на Днепропетровщине не ведутся бои между Силами обороны Украины и российскими войсками.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сказал представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"В Днепропетровской области еще боев с врагом не происходит. Бои происходят в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской области", - отметил спикер.

Трегубов подчеркнул, что Россия очень хочет преувеличить ситуацию в украинском информационном поле по этому поводу.

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По его словам, россияне пытаются прорваться на Покровском направлении. Так же они давят в направлении админграниц Днепропетровской области.

Кроме того, продолжается активное наступление на Лиманском направлении, враг увеличил давление на Купянском направлении, а также на Харьковщине в районе города Волчанск.

Продолжаются атаки на Краматорском, Северском направлениях, продолжаются бои в Торецке.

"Новое - два активных наступления на Покровском и Новопавловском направлении, которые и составляют ту российскую летнюю кампанию - на нашем участке, в нашей зоне ответственности", - добавил Трегубов.

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