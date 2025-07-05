Бои с врагом на Днепропетровщине сейчас не ведутся, - ОСГВ "Хортица"
Сейчас на Днепропетровщине не ведутся бои между Силами обороны Украины и российскими войсками.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сказал представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.
"В Днепропетровской области еще боев с врагом не происходит. Бои происходят в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской области", - отметил спикер.
Трегубов подчеркнул, что Россия очень хочет преувеличить ситуацию в украинском информационном поле по этому поводу.
По его словам, россияне пытаются прорваться на Покровском направлении. Так же они давят в направлении админграниц Днепропетровской области.
Кроме того, продолжается активное наступление на Лиманском направлении, враг увеличил давление на Купянском направлении, а также на Харьковщине в районе города Волчанск.
Продолжаются атаки на Краматорском, Северском направлениях, продолжаются бои в Торецке.
"Новое - два активных наступления на Покровском и Новопавловском направлении, которые и составляют ту российскую летнюю кампанию - на нашем участке, в нашей зоне ответственности", - добавил Трегубов.
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вірити офіційному зельоному поносу - себе не поважати
країною , так як прийдеться або повіситись самому ,
або його повісять
його ж друзяки