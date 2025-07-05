Бої з ворогом на Дніпропетровщині нині не відбуваються, - ОСУВ "Хортиця"
Наразі у Дніпропетровській області не ведуться бої між Силами оборони України та російськими військами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі сказав речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.
"В Дніпропетровській області ще боїв з ворогом не відбувається. Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області", - зазначив речник.
Трегубов наголосив, що Росія дуже хоче перебільшити ситуацію в українському інформаційному полі з цьог приводу.
За його словами, росіяни намагаються прорватися на Покровському напрямку. Так само вони тиснуть в напрямку адмінкордонів Дніпропетровської області.
Крім того, триває активний наступ на Лиманському напрямку, ворог збільшив тиск на Купʼянському напрямку, а також на Харківщині в районі міста Вовчанськ.
Продовжуються атаки на Краматорському, Сіверскому напрямках, тривають бої в Торецьку.
"Нове - два активні наступи на Покровському та Новопавлівському напрямку, які і складають оту російську літню кампанію - на нашій ділянці, в нашій зоні відповідальності", - додав Трегубов.
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