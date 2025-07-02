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Новини Просування ворога до Дніпропетровщини
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Буданов: Прямої загрози для Дніпра немає. Бойові дії йдуть на межі області

буданов

Для міста Дніпро наразі відсутня безпосередня військова загроза, окрім ракетних та дронових ударів. 

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Для міста Дніпро, окрім тих ракет і дронових ударів, які ви бачили, ніякої іншої загрози не існує", - зазначив очільник ГУР.

Він уточнив, що бої відбуваються по контуру області з південно-східного напрямку. За словами Буданова, ця ситуація не є новою - бойові дії у зазначеному районі тривають уже досить давно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Один із двох розробників СRPA-антен до "шахедів" загинув якимось чином, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (502) Дніпро (3325) Дніпропетровська область (3958) Дніпровський район (122)


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Топ коментарі
+4
Коли вже каву будемо в Криму пити?
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02.07.2025 12:45 Відповісти
+2
Знову ти?
Боже, врятуй...
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02.07.2025 12:44 Відповісти
+2
З кримського балкону з чашечкою кафєя воно звичайно видніше.
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02.07.2025 12:52 Відповісти
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а через пів року?
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02.07.2025 12:43 Відповісти
Спитайте у місцевих тарологів.
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02.07.2025 12:50 Відповісти
Другий Кашпіровський утєшітєль. Внести зміни в законодавство, щоб ухилянтів шукали по домівках. А там їх мільйони.
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02.07.2025 12:51 Відповісти
Васька з тих, що 1932-33-му зі щупами по подвір'ях ходили?
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02.07.2025 12:55 Відповісти
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02.07.2025 12:59 Відповісти
ти внук нквд-шніка? тебе ж першого ухилянта виловлять. просто піди добровільно. щоб буданов міг і далі з розумним ї..лом херню молоти.
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02.07.2025 13:01 Відповісти
Знову ти?
Боже, врятуй...
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02.07.2025 12:44 Відповісти
Коли вже каву будемо в Криму пити?
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02.07.2025 12:45 Відповісти
У мене вже печія від кримської кави
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02.07.2025 12:48 Відповісти
3-4 чашки на день, не більше!
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02.07.2025 12:50 Відповісти
Кірілка рєчь толкнул. Аж полегшало.
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02.07.2025 12:50 Відповісти
З кримського балкону з чашечкою кафєя воно звичайно видніше.
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02.07.2025 12:52 Відповісти
Пулі свістєлі над головою.....
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02.07.2025 12:58 Відповісти
Буданов https://suspilne.media/673210-budanov-zaaviv-so-nastup-armii-rf-vicerpaetsa-na-pocatku-vesni/ заявив, що наступ армії РФ вичерпається на початку весни.

Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/ піде на спад.

Все з цим прогнозистом зрозуміло.
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02.07.2025 12:54 Відповісти
буданов зельона гнида.. трепло і брехло
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02.07.2025 12:55 Відповісти
От шо ми казали? Хуцпа!
Повільно забовтують езоповою мовою...
Ще буде більше бруду на опозицію чи якихось проблем в економіці - агентура кротівня все зробить щоб змістити акценти і заретушувати пройоби ( Потужні з великої літери)
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02.07.2025 12:56 Відповісти
"Для міста Дніпро, окрім тих ракет і дронових ударів, які ви бачили, ніякої іншої загрози не існує", - зазначив очільник ГУР.

"Цього року завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги. До поховань підготовлено 6 тисяч місць. Найближчим часом тут розпочнуться перші поховання. Триває будівництво другого пускового комплексу. Попереду ще багато роботи."- резюмує Шмигаль.

Сьогодни якись особливий день?
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02.07.2025 12:59 Відповісти
Отже,нема протидії(
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02.07.2025 13:00 Відповісти
Це піздєц..."заспокоїв" містер гучних і пафосних заяв
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02.07.2025 13:02 Відповісти
Поки що.....😡😡😡
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02.07.2025 13:08 Відповісти
 
 