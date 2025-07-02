Буданов: Прямої загрози для Дніпра немає. Бойові дії йдуть на межі області
Для міста Дніпро наразі відсутня безпосередня військова загроза, окрім ракетних та дронових ударів.
Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.
"Для міста Дніпро, окрім тих ракет і дронових ударів, які ви бачили, ніякої іншої загрози не існує", - зазначив очільник ГУР.
Він уточнив, що бої відбуваються по контуру області з південно-східного напрямку. За словами Буданова, ця ситуація не є новою - бойові дії у зазначеному районі тривають уже досить давно.
Топ коментарі
+4 Дмитрий Жобов
показати весь коментар02.07.2025 12:45 Відповісти Посилання
+2 Найгун Надвід
показати весь коментар02.07.2025 12:44 Відповісти Посилання
+2 Энди Мир
показати весь коментар02.07.2025 12:52 Відповісти Посилання
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Боже, врятуй...
Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/ піде на спад.
Все з цим прогнозистом зрозуміло.
Повільно забовтують езоповою мовою...
Ще буде більше бруду на опозицію чи якихось проблем в економіці - агентура кротівня все зробить щоб змістити акценти і заретушувати пройоби ( Потужні з великої літери)
"Цього року завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги. До поховань підготовлено 6 тисяч місць. Найближчим часом тут розпочнуться перші поховання. Триває будівництво другого пускового комплексу. Попереду ще багато роботи."- резюмує Шмигаль.
Сьогодни якись особливий день?