Буданов: Прямої загрози для Дніпра немає. Бойові дії йдуть на межі області

Для міста Дніпро наразі відсутня безпосередня військова загроза, окрім ракетних та дронових ударів.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Для міста Дніпро, окрім тих ракет і дронових ударів, які ви бачили, ніякої іншої загрози не існує", - зазначив очільник ГУР.

Він уточнив, що бої відбуваються по контуру області з південно-східного напрямку. За словами Буданова, ця ситуація не є новою - бойові дії у зазначеному районі тривають уже досить давно.

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