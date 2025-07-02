Один із двох розробників СRPA-антен до "шахедів" загинув якимось чином, - Буданов

Один із двох російських інженерів, який був відповідальним за розробку СRPA-антен до ударних БпЛА типу "Shahed", вже загинув.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"А що нового? Удосконалюють антени СRPA, на шістнадцятиканальні переходять. Ці антени зараз виробляє Росія, а розробив цю СRPA-антену у нас тут, в Україні інженер. Це нікому не було потрібно на початку 2000-х, і він поїхав у Росію. Зараз один з них (інженерів-розробників. - Ред.) загинув трагічно якимось чином, а один ще живе. Ну, теж, мабуть, недовго", - сказав він.

CRPA-антена - це навігаційна GNSS-антена, що забезпечує якісне позиціонування дрона у просторі навіть в умовах постановки активних радіоперешкод.

Антени цього типу визначають хибні радіоелектронні сигнали й допомагають їх ігнорувати. Відтак, ворожий РЕБ не впливає на навігацію дрона і він може летіти до цілі.

Такі антени раніше виявили в іранських дронах Shahed-136, російських розвідниках "Орлан-10" та SuperCam.

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