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Новини Модернізація Шахедів
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Один із двох розробників СRPA-антен до "шахедів" загинув якимось чином, - Буданов

Ліквідація російських інженерів. Буданов розповів подробиці

Один із двох російських інженерів, який був відповідальним за розробку СRPA-антен до ударних БпЛА типу "Shahed", вже загинув.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.

"А що нового? Удосконалюють антени СRPA, на шістнадцятиканальні переходять. Ці антени зараз виробляє Росія, а розробив цю СRPA-антену у нас тут, в Україні інженер. Це нікому не було потрібно на початку 2000-х, і він поїхав у Росію. Зараз один з них (інженерів-розробників. - Ред.) загинув трагічно якимось чином, а один ще живе. Ну, теж, мабуть, недовго", - сказав він.

CRPA-антена - це навігаційна GNSS-антена, що забезпечує якісне позиціонування дрона у просторі навіть в умовах постановки активних радіоперешкод.

Антени цього типу визначають хибні радіоелектронні сигнали й допомагають їх ігнорувати. Відтак, ворожий РЕБ не впливає на навігацію дрона і він може летіти до цілі.

Такі антени раніше виявили в іранських дронах Shahed-136, російських розвідниках "Орлан-10" та SuperCam.

Читайте: Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (502) Шахед (1252)


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Топ коментарі
+14
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02.07.2025 09:33 Відповісти
+14
"Якомусь чину"-респект...
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02.07.2025 09:34 Відповісти
+11
Такий весь зелений і загадковий....
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02.07.2025 09:29 Відповісти
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Такий весь зелений і загадковий....
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02.07.2025 09:29 Відповісти
Мертве море знаєш?Хтось недавно випадково вбив.....
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02.07.2025 11:32 Відповісти
Ще й загадковий? Значить наш. Той, не загадковий, був зелений і плаский.
https://www.youtube.com/watch?v=9TQrJHhA-gM&ab_channel=%D0%A8%21%D0%A3%D0%9C%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
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02.07.2025 11:44 Відповісти
Можливо сумління замучало
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02.07.2025 09:33 Відповісти
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02.07.2025 09:33 Відповісти
"громадянська війна в росії між "рускімі" та азербайджанцями.
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02.07.2025 09:37 Відповісти
"Якомусь чину"-респект...
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02.07.2025 09:34 Відповісти
Коли якимось чином почнуть гинути кацапські пропагандони? Адже сами вони підтримують стабільний градус ненависті до українців у лапотного біосміття. Кірілка цього не розуміє?
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02.07.2025 09:35 Відповісти
Беспилотники им в гости на виллы.
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02.07.2025 09:39 Відповісти
Ні у якому разі!
Хай живуть.
Хай українці, що виросли на русском тєлєвізорє, нарешті бачать справжнє звіряче лічіко російських русскіх.
Хай спадає полуда з їх очей і мізків.

«Наші» Тєлємарафони щодо такого реального показу русскіх в їх природньому середовищі існування, і в підошви їм не годяться.
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02.07.2025 09:58 Відповісти
Зробити їх "мучениками"? Гадаю, це спрацює в зворотньому напрямку. Краще утилізовувати військових спеціалістів, вчених, пілотів кацапольотів. "Трагічно якимось чином", звісно.
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02.07.2025 11:17 Відповісти
Пропагандона сашу коробова («краб») з росія-1 у 2024 році забили молотком у Білгороді. Там в ГУР є якийсь спець-молоточнік. Вже, здається, пʼятьох жирних лаптєй замолоточил.
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02.07.2025 12:09 Відповісти
кацапські пропагандони демонструють справжнє обличчя оскал "рускава міра"
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02.07.2025 12:23 Відповісти
Якимось чином і трагічно якось не сумісно - щось ГУР темнить... Трєвожна за другого з-за того...
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02.07.2025 09:39 Відповісти
Впевнений, в ті часи він і в росії був посланий. Просто часи змінилися і став потрібним. Але вже був не у нас.
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02.07.2025 09:58 Відповісти
Розробник продовжував вдосконалення антени та працював на кацапів ...
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02.07.2025 10:01 Відповісти
Який ********* наш розвідник
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02.07.2025 09:53 Відповісти
Занадто багато кави п'є.
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02.07.2025 11:28 Відповісти
їжака з'їв
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02.07.2025 10:05 Відповісти
Інженер розробив пристрій ще на початку 2000-х в Україні,пізніше виїхав в рф,через прибл.20рр. глава розвідки хвалиться,що його вбили.
Як це-геніально від імені глави розвідки?
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02.07.2025 10:06 Відповісти
Один із двох російських інженерів, який був відповідальним за розробку СRPA-антен до ударних БпЛА типу "Shahed", вже загинув. Джерело: https://censor.net/ua/n3561061
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02.07.2025 10:15 Відповісти
Що Буданов сказав?
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02.07.2025 10:27 Відповісти
Перші технічні рішення, які лягли в основу CRPA, з'явилися в 1970-1980-х роках у США. Один з ранніх патентів, що описує методи формування адаптивної діаграми спрямованості для придушення завад у багатоканальній антенній системі, був поданий:
Винахідник: Daniel C. Youla та інші
Патент США № 4,064,463
Дата патенту: 20 грудня 1977 року
Назва: "Adaptive antenna for interference rejection"

Можливо, інженер з України запропонував технічне рішення, що покращує ТТХ вже існуючих на той час CRPA. Вдосконалення технічних рішень - нескінченний процес.
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02.07.2025 12:03 Відповісти
Залишилось КБ, залишились зами, база даних у електроному та паперовому вигляді. Тай виробництво ніяк не усунуте. То таке.
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02.07.2025 10:23 Відповісти
Напевно, якимось чином, потрібно дати медаль
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02.07.2025 10:28 Відповісти
"Зараз один з них (інженерів-розробників. - Ред.) загинув трагічно якимось чином, а один ще живе. Ну, теж, мабуть, недовго", - сказав Буданов.
Сміливі заявки,хоча він не має ніякого відношення,просто розкидується деталями операції задля піару..
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02.07.2025 10:36 Відповісти
Типово для наших умів: тут - не потрібен, десь інде - дуже потрібен.
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02.07.2025 10:37 Відповісти
розробив цю СRPA-антену у нас тут,
в Україні інженер.
Це Нікому Не було Потрібно на початку 2000-х....
Все що потрібно знати про винаходи які маємо,
Але вони Не потрібні....
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02.07.2025 10:50 Відповісти
А що дивного. Наразі, наприклад, у нас в Україні є власна чудова Система з підтримки безпеки судноплавств та її розробники. На думку європейського експертного середовища - Система одна з 4-х найкращих у Європі.
Проте це ніяк не заважає керівництву служби шукати по всьому світу - хто б нам продав аналогічну систему, бо на цьому, мабуть, можна добре заробити. Така політика зе-влади і погляди тих людей, які її обрали.
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02.07.2025 11:29 Відповісти
 
 