Один із двох розробників СRPA-антен до "шахедів" загинув якимось чином, - Буданов
Один із двох російських інженерів, який був відповідальним за розробку СRPA-антен до ударних БпЛА типу "Shahed", вже загинув.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов.
"А що нового? Удосконалюють антени СRPA, на шістнадцятиканальні переходять. Ці антени зараз виробляє Росія, а розробив цю СRPA-антену у нас тут, в Україні інженер. Це нікому не було потрібно на початку 2000-х, і він поїхав у Росію. Зараз один з них (інженерів-розробників. - Ред.) загинув трагічно якимось чином, а один ще живе. Ну, теж, мабуть, недовго", - сказав він.
CRPA-антена - це навігаційна GNSS-антена, що забезпечує якісне позиціонування дрона у просторі навіть в умовах постановки активних радіоперешкод.
Антени цього типу визначають хибні радіоелектронні сигнали й допомагають їх ігнорувати. Відтак, ворожий РЕБ не впливає на навігацію дрона і він може летіти до цілі.
Такі антени раніше виявили в іранських дронах Shahed-136, російських розвідниках "Орлан-10" та SuperCam.
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Хай живуть.
Хай українці, що виросли на русском тєлєвізорє, нарешті бачать справжнє звіряче лічіко російських русскіх.
Хай спадає полуда з їх очей і мізків.
«Наші» Тєлємарафони щодо такого реального показу русскіх в їх природньому середовищі існування, і в підошви їм не годяться.
обличчяоскал "рускава міра"
Як це-геніально від імені глави розвідки?
Винахідник: Daniel C. Youla та інші
Патент США № 4,064,463
Дата патенту: 20 грудня 1977 року
Назва: "Adaptive antenna for interference rejection"
Можливо, інженер з України запропонував технічне рішення, що покращує ТТХ вже існуючих на той час CRPA. Вдосконалення технічних рішень - нескінченний процес.
Сміливі заявки,хоча він не має ніякого відношення,просто розкидується деталями операції задля піару..
в Україні інженер.
Це Нікому Не було Потрібно на початку 2000-х....
Все що потрібно знати про винаходи які маємо,
Але вони Не потрібні....
Проте це ніяк не заважає керівництву служби шукати по всьому світу - хто б нам продав аналогічну систему, бо на цьому, мабуть, можна добре заробити. Така політика зе-влади і погляди тих людей, які її обрали.