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Один из двух разработчиков СRPA-антенн для "шахедов" погиб каким-то образом, - Буданов

Ликвидация российских инженеров. Буданов рассказал подробности

Один из двух российских инженеров, который был ответственным за разработку СRPA-антенн к ударным БпЛА типа "Shahed", уже погиб.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"А что нового? Совершенствуют антенны СRPA, на шестнадцатиканальные переходят. Эти антенны сейчас производит Россия, а разработал эту СRPA-антенну у нас здесь, в Украине инженер. Это никому не было нужно в начале 2000-х, и он уехал в Россию. Сейчас один из них (инженеров-разработчиков. - Ред.) погиб трагически каким-то образом, а один еще живет. Ну, тоже, видимо, недолго", - сказал он.

CRPA-антенна - это навигационная GNSS-антенна, обеспечивающая качественное позиционирование дрона в пространстве даже в условиях постановки активных радиопомех.

Антенны этого типа определяют ложные радиоэлектронные сигналы и помогают их игнорировать. Таким образом, вражеский РЭБ не влияет на навигацию дрона и он может лететь к цели.

Такие антенны ранее обнаружили в иранских дронах Shahed-136, российских разведчиках "Орлан-10" и SuperCam.

Читайте: Украинцам нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК. Иначе придет "ТЦК РФ", - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (467) Шахед (1245)


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Топ комментарии
+11
Такий весь зелений і загадковий....
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02.07.2025 09:29 Ответить
+10
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02.07.2025 09:33 Ответить
+10
"Якомусь чину"-респект...
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02.07.2025 09:34 Ответить
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Такий весь зелений і загадковий....
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02.07.2025 09:29 Ответить
Мертве море знаєш?Хтось недавно випадково вбив.....
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02.07.2025 11:32 Ответить
Ще й загадковий? Значить наш. Той, не загадковий, був зелений і плаский.
https://www.youtube.com/watch?v=9TQrJHhA-gM&ab_channel=%D0%A8%21%D0%A3%D0%9C%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98
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02.07.2025 11:44 Ответить
Можливо сумління замучало
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02.07.2025 09:33 Ответить
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02.07.2025 09:33 Ответить
"громадянська війна в росії між "рускімі" та азербайджанцями.
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02.07.2025 09:37 Ответить
"Якомусь чину"-респект...
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02.07.2025 09:34 Ответить
Коли якимось чином почнуть гинути кацапські пропагандони? Адже сами вони підтримують стабільний градус ненависті до українців у лапотного біосміття. Кірілка цього не розуміє?
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02.07.2025 09:35 Ответить
Беспилотники им в гости на виллы.
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02.07.2025 09:39 Ответить
Ні у якому разі!
Хай живуть.
Хай українці, що виросли на русском тєлєвізорє, нарешті бачать справжнє звіряче лічіко російських русскіх.
Хай спадає полуда з їх очей і мізків.

«Наші» Тєлємарафони щодо такого реального показу русскіх в їх природньому середовищі існування, і в підошви їм не годяться.
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02.07.2025 09:58 Ответить
Зробити їх "мучениками"? Гадаю, це спрацює в зворотньому напрямку. Краще утилізовувати військових спеціалістів, вчених, пілотів кацапольотів. "Трагічно якимось чином", звісно.
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02.07.2025 11:17 Ответить
Якимось чином і трагічно якось не сумісно - щось ГУР темнить... Трєвожна за другого з-за того...
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02.07.2025 09:39 Ответить
В Україні найух послали, він поїхав до рашки, за те Україна його й вбила. Типу, так нє доставайся же ти нікаму! Геніально!
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02.07.2025 09:53 Ответить
Впевнений, в ті часи він і в росії був посланий. Просто часи змінилися і став потрібним. Але вже був не у нас.
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02.07.2025 09:58 Ответить
Розробник продовжував вдосконалення антени та працював на кацапів ...
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02.07.2025 10:01 Ответить
Який ********* наш розвідник
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02.07.2025 09:53 Ответить
Занадто багато кави п'є.
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02.07.2025 11:28 Ответить
їжака з'їв
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02.07.2025 10:05 Ответить
Інженер розробив пристрій ще на початку 2000-х в Україні,пізніше виїхав в рф,через прибл.20рр. глава розвідки хвалиться,що його вбили.
Як це-геніально від імені глави розвідки?
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02.07.2025 10:06 Ответить
Один із двох російських інженерів, який був відповідальним за розробку СRPA-антен до ударних БпЛА типу "Shahed", вже загинув. Джерело: https://censor.net/ua/n3561061
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02.07.2025 10:15 Ответить
Що Буданов сказав?
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02.07.2025 10:27 Ответить
Перші технічні рішення, які лягли в основу CRPA, з'явилися в 1970-1980-х роках у США. Один з ранніх патентів, що описує методи формування адаптивної діаграми спрямованості для придушення завад у багатоканальній антенній системі, був поданий:
Винахідник: Daniel C. Youla та інші
Патент США № 4,064,463
Дата патенту: 20 грудня 1977 року
Назва: "Adaptive antenna for interference rejection"

Можливо, інженер з України запропонував технічне рішення, що покращує ТТХ вже існуючих на той час CRPA. Вдосконалення технічних рішень - нескінченний процес.
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02.07.2025 12:03 Ответить
Залишилось КБ, залишились зами, база даних у електроному та паперовому вигляді. Тай виробництво ніяк не усунуте. То таке.
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02.07.2025 10:23 Ответить
Напевно, якимось чином, потрібно дати медаль
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02.07.2025 10:28 Ответить
"Зараз один з них (інженерів-розробників. - Ред.) загинув трагічно якимось чином, а один ще живе. Ну, теж, мабуть, недовго", - сказав Буданов.
Сміливі заявки,хоча він не має ніякого відношення,просто розкидується деталями операції задля піару..
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02.07.2025 10:36 Ответить
Типово для наших умів: тут - не потрібен, десь інде - дуже потрібен.
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02.07.2025 10:37 Ответить
розробив цю СRPA-антену у нас тут,
в Україні інженер.
Це Нікому Не було Потрібно на початку 2000-х....
Все що потрібно знати про винаходи які маємо,
Але вони Не потрібні....
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02.07.2025 10:50 Ответить
А що дивного. Наразі, наприклад, у нас в Україні є власна чудова Система з підтримки безпеки судноплавств та її розробники. На думку європейського експертного середовища - Система одна з 4-х найкращих у Європі.
Проте це ніяк не заважає керівництву служби шукати по всьому світу - хто б нам продав аналогічну систему, бо на цьому, мабуть, можна добре заробити. Така політика зе-влади і погляди тих людей, які її обрали.
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02.07.2025 11:29 Ответить
 
 