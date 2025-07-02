Один из двух разработчиков СRPA-антенн для "шахедов" погиб каким-то образом, - Буданов
Один из двух российских инженеров, который был ответственным за разработку СRPA-антенн к ударным БпЛА типа "Shahed", уже погиб.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.
"А что нового? Совершенствуют антенны СRPA, на шестнадцатиканальные переходят. Эти антенны сейчас производит Россия, а разработал эту СRPA-антенну у нас здесь, в Украине инженер. Это никому не было нужно в начале 2000-х, и он уехал в Россию. Сейчас один из них (инженеров-разработчиков. - Ред.) погиб трагически каким-то образом, а один еще живет. Ну, тоже, видимо, недолго", - сказал он.
CRPA-антенна - это навигационная GNSS-антенна, обеспечивающая качественное позиционирование дрона в пространстве даже в условиях постановки активных радиопомех.
Антенны этого типа определяют ложные радиоэлектронные сигналы и помогают их игнорировать. Таким образом, вражеский РЭБ не влияет на навигацию дрона и он может лететь к цели.
Такие антенны ранее обнаружили в иранских дронах Shahed-136, российских разведчиках "Орлан-10" и SuperCam.
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Хай живуть.
Хай українці, що виросли на русском тєлєвізорє, нарешті бачать справжнє звіряче лічіко російських русскіх.
Хай спадає полуда з їх очей і мізків.
«Наші» Тєлємарафони щодо такого реального показу русскіх в їх природньому середовищі існування, і в підошви їм не годяться.
Як це-геніально від імені глави розвідки?
Винахідник: Daniel C. Youla та інші
Патент США № 4,064,463
Дата патенту: 20 грудня 1977 року
Назва: "Adaptive antenna for interference rejection"
Можливо, інженер з України запропонував технічне рішення, що покращує ТТХ вже існуючих на той час CRPA. Вдосконалення технічних рішень - нескінченний процес.
Сміливі заявки,хоча він не має ніякого відношення,просто розкидується деталями операції задля піару..
в Україні інженер.
Це Нікому Не було Потрібно на початку 2000-х....
Все що потрібно знати про винаходи які маємо,
Але вони Не потрібні....
Проте це ніяк не заважає керівництву служби шукати по всьому світу - хто б нам продав аналогічну систему, бо на цьому, мабуть, можна добре заробити. Така політика зе-влади і погляди тих людей, які її обрали.