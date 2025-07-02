Один из двух разработчиков СRPA-антенн для "шахедов" погиб каким-то образом, - Буданов

Один из двух российских инженеров, который был ответственным за разработку СRPA-антенн к ударным БпЛА типа "Shahed", уже погиб.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"А что нового? Совершенствуют антенны СRPA, на шестнадцатиканальные переходят. Эти антенны сейчас производит Россия, а разработал эту СRPA-антенну у нас здесь, в Украине инженер. Это никому не было нужно в начале 2000-х, и он уехал в Россию. Сейчас один из них (инженеров-разработчиков. - Ред.) погиб трагически каким-то образом, а один еще живет. Ну, тоже, видимо, недолго", - сказал он.

CRPA-антенна - это навигационная GNSS-антенна, обеспечивающая качественное позиционирование дрона в пространстве даже в условиях постановки активных радиопомех.

Антенны этого типа определяют ложные радиоэлектронные сигналы и помогают их игнорировать. Таким образом, вражеский РЭБ не влияет на навигацию дрона и он может лететь к цели.

Такие антенны ранее обнаружили в иранских дронах Shahed-136, российских разведчиках "Орлан-10" и SuperCam.

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