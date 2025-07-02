Буданов: Прямой угрозы для Днепра нет. Боевые действия идут на границе области
Для города Днепр пока отсутствует непосредственная военная угроза, кроме ракетных и дроновых ударов.
Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для города Днепр, кроме тех ракет и дроновых ударов, которые вы видели, никакой другой угрозы не существует", - отметил глава ГУР.
Он уточнил, что бои происходят по контуру области с юго-восточного направления. По словам Буданова, эта ситуация не является новой - боевые действия в указанном районе продолжаются уже достаточно давно.
Топ комментарии
+15 Дмитрий Жобов
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+11 Calvados
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+10 Энди Мир
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Боже, врятуй...
Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/ піде на спад.
Все з цим прогнозистом зрозуміло.
Повільно забовтують езоповою мовою...
Ще буде більше бруду на опозицію чи якихось проблем в економіці - агентура кротівня все зробить щоб змістити акценти і заретушувати пройоби ( Потужні з великої літери)
"Цього року завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги. До поховань підготовлено 6 тисяч місць. Найближчим часом тут розпочнуться перші поховання. Триває будівництво другого пускового комплексу. Попереду ще багато роботи."- резюмує Шмигаль.
Сьогодни якись особливий день?
Загрози для Сум нема!
Зараз загрози для Днiпра нема.
Будь-який інший, поважаючий себе керівник, вже би давно змістив такого балабола з посади.
а то вже переживати став...