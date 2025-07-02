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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
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Буданов: Прямой угрозы для Днепра нет. Боевые действия идут на границе области

буданов

Для города Днепр пока отсутствует непосредственная военная угроза, кроме ракетных и дроновых ударов.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для города Днепр, кроме тех ракет и дроновых ударов, которые вы видели, никакой другой угрозы не существует", - отметил глава ГУР.

Он уточнил, что бои происходят по контуру области с юго-восточного направления. По словам Буданова, эта ситуация не является новой - боевые действия в указанном районе продолжаются уже достаточно давно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один из двух разработчиков СRPA-антенн к "шахедам" погиб каким-то образом, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (467) Днепр (4465) Днепропетровская область (4179) Днепровский район (120)


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Топ комментарии
+15
Коли вже каву будемо в Криму пити?
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02.07.2025 12:45 Ответить
+11
Буданов https://suspilne.media/673210-budanov-zaaviv-so-nastup-armii-rf-vicerpaetsa-na-pocatku-vesni/ заявив, що наступ армії РФ вичерпається на початку весни.

Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/ піде на спад.

Все з цим прогнозистом зрозуміло.
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02.07.2025 12:54 Ответить
+10
З кримського балкону з чашечкою кафєя воно звичайно видніше.
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02.07.2025 12:52 Ответить
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а через пів року?
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02.07.2025 12:43 Ответить
Спитайте у місцевих тарологів.
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02.07.2025 12:50 Ответить
Другий Кашпіровський утєшітєль. Внести зміни в законодавство, щоб ухилянтів шукали по домівках. А там їх мільйони.
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02.07.2025 12:51 Ответить
Васька з тих, що 1932-33-му зі щупами по подвір'ях ходили?
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02.07.2025 12:55 Ответить
А ти з тих, що ховаєшся як щур і лише вночі свіжим повітрям виходиш подихати?
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02.07.2025 13:13 Ответить
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02.07.2025 12:59 Ответить
ти внук нквд-шніка? тебе ж першого ухилянта виловлять. просто піди добровільно. щоб буданов міг і далі з розумним ї..лом херню молоти.
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02.07.2025 13:01 Ответить
Є така "прохвесія". Пропагандон.
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02.07.2025 13:22 Ответить
Знову ти?
Боже, врятуй...
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02.07.2025 12:44 Ответить
Коли вже каву будемо в Криму пити?
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02.07.2025 12:45 Ответить
У мене вже печія від кримської кави
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02.07.2025 12:48 Ответить
3-4 чашки на день, не більше!
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02.07.2025 12:50 Ответить
З таким командуванням каву буде пити ***** у Львові
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02.07.2025 13:43 Ответить
Кірілка рєчь толкнул. Аж полегшало.
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02.07.2025 12:50 Ответить
З кримського балкону з чашечкою кафєя воно звичайно видніше.
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02.07.2025 12:52 Ответить
Пулі свістєлі над головою.....
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02.07.2025 12:58 Ответить
Буданов https://suspilne.media/673210-budanov-zaaviv-so-nastup-armii-rf-vicerpaetsa-na-pocatku-vesni/ заявив, що наступ армії РФ вичерпається на початку весни.

Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/ піде на спад.

Все з цим прогнозистом зрозуміло.
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02.07.2025 12:54 Ответить
буданов зельона гнида.. трепло і брехло
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02.07.2025 12:55 Ответить
От шо ми казали? Хуцпа!
Повільно забовтують езоповою мовою...
Ще буде більше бруду на опозицію чи якихось проблем в економіці - агентура кротівня все зробить щоб змістити акценти і заретушувати пройоби ( Потужні з великої літери)
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02.07.2025 12:56 Ответить
"Для міста Дніпро, окрім тих ракет і дронових ударів, які ви бачили, ніякої іншої загрози не існує", - зазначив очільник ГУР.

"Цього року завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги. До поховань підготовлено 6 тисяч місць. Найближчим часом тут розпочнуться перші поховання. Триває будівництво другого пускового комплексу. Попереду ще багато роботи."- резюмує Шмигаль.

Сьогодни якись особливий день?
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02.07.2025 12:59 Ответить
Отже,нема протидії(
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02.07.2025 13:00 Ответить
Це піздєц..."заспокоїв" містер гучних і пафосних заяв
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02.07.2025 13:02 Ответить
Поки що.....😡😡😡
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02.07.2025 13:08 Ответить
Загрози для Покровська нема!
Загрози для Сум нема!

Зараз загрози для Днiпра нема.
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02.07.2025 13:11 Ответить
какой приторно-слащавый мальчуган.Всем на шашлыки.
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02.07.2025 13:12 Ответить
загрозы нет, просто немножечко война
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02.07.2025 13:17 Ответить
Уже на межі області.

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02.07.2025 13:20 Ответить
За таку чудову новину - налийте цьому хлопу філіжанку запашної кави у Ялті! 😎
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02.07.2025 13:25 Ответить
Так само говорив,що з боку Білорусі нападу не буде, напередодні вторгнення.
Будь-який інший, поважаючий себе керівник, вже би давно змістив такого балабола з посади.
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02.07.2025 13:27 Ответить
нарешті буданга знову взявся за настрадамувачьня,
а то вже переживати став...
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02.07.2025 13:39 Ответить
шось забагато Буданова останні 24 години
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02.07.2025 13:42 Ответить
кава в Ялті...очкую
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02.07.2025 13:46 Ответить
 
 