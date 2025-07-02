Буданов: Прямой угрозы для Днепра нет. Боевые действия идут на границе области

Для города Днепр пока отсутствует непосредственная военная угроза, кроме ракетных и дроновых ударов.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для города Днепр, кроме тех ракет и дроновых ударов, которые вы видели, никакой другой угрозы не существует", - отметил глава ГУР.

Он уточнил, что бои происходят по контуру области с юго-восточного направления. По словам Буданова, эта ситуация не является новой - боевые действия в указанном районе продолжаются уже достаточно давно.

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