Армія РФ на Донеччині намагається прориватися на двох напрямках - до Костянтинівки та на захід до Дніпропетровщини, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська намагаються прорватися на північ від Костянтинівської траси з намаганням пройти до напрямку Костянтинівки, а також на захід до кордонів Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Акцент там, власне, де і був. У першу чергу росіяни намагаються прорватися на Покровському напрямку, безпосередньо у бік на північ від Костянтинівської траси з намаганням пройти до напрямку Костянтинівки. Це перший великий тиск. Другий тиск - на захід до кордонів Дніпропетровської області", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що "на всіх інших напрямках доволі стабільно".

"Трішки збільшився наступ на Лиманському, на Куп’янському напрямках, збільшився тиск на Харківщині на місто Вовчанськ, і так само продовжуються атаки на Часів Яр", - зазначив Трегубов.

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