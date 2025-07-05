Тривають важкі бої на Покровському напрямку, війська РФ намагаються просунутися в бік Удачного, Молодецького та Олексіївки, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 4 липня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував наші позиції в районі Вовчанська, Липців та Зеленого. Втрат наших позицій не допущено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку противник вів наступ в бік Колодязного, Радьківки, Голубівки, Зеленого Гаю та Загризового. Атаки відбито.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку штурмові групи окупантів безуспішно намагалися атакувати наші укріплення біля Надії, Греківки, Нового Миру, Рідкодуба, Шандриголового, Зеленої Долини, Торського та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників, які були спрямовані на наші позиції в районі Верхньокам’янського, а на Торецькому – неподалік Плещіївки, Катеринівки та Яблунівки.

"На Покровському напрямку атаки ворога були зосереджені в районах Русіного Яру, Степанівки, Новоекономічного, Полтавки, Володимирівки та Разіного. З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації противник атакував наші підрозділи неподалік Новоекономічного, Миколаївки, Миролюбівки, Новоукраїнки, Єлизаветівки та Лисівки. Разом з тим окупанти намагалися просуватися в бік Удачного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Новосергіївки, Горіхового та Олексіївки. Тривають важкі бої, противник намагається розвинути наступ за рахунок реалізації чисельної переваги", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку російські загарбники намагалися витіснити наших захисників з позицій в районі Комара, Мирного, Воскресенки, Ялти, Шевченка та Запоріжжя Донецької області. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.