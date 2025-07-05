Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, войска РФ пытаются продвинуться в сторону Удачного, Молодецкого и Алексеевки, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 4 июля 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал наши позиции в районе Волчанска, Липцев и Зеленого. Потерь наших позиций не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении противник вел наступление в сторону Колодязного, Радьковки, Голубовки, Зеленого Гая и Загрызово. Атаки отбиты.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении штурмовые группы оккупантов безуспешно пытались атаковать наши укрепления у Надежды, Грековки, Нового Мира, Редкодуба, Шандриголово, Зеленой Долины, Торского и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков, которые были направлены на наши позиции в районе Верхнекаменского, а на Торецком - неподалеку Плещеевки, Катериновки и Яблоновки.

"На Покровском направлении атаки врага были сосредоточены в районах Русина Яра, Степановки, Новоэкономичного, Полтавки, Владимировки и Разино. С целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации противник атаковал наши подразделения неподалеку Новоэкономичного, Николаевки, Миролюбовки, Новоукраинки, Елизаветовки и Лисовки. Вместе с тем оккупанты пытались продвигаться в сторону Удачного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Новосергиевки, Орехового и Алексеевки. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается развить наступление за счет реализации численного преимущества", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Новопавловском направлении российские захватчики пытались вытеснить наших защитников с позиций в районе Комара, Мирного, Воскресенки, Ялты, Шевченко и Запорожья Донецкой области. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.