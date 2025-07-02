ССО совершили налет на группу рашистов у границы, один взят в плен: "Мы же братские народы". ВИДЕО
Подразделение Сил специальных операций совершило налет на российскую позицию вблизи границы со страной-агрессором.
Об этом воины сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
В результате операции были уничтожены 4 военных РФ, еще один взят в плен.
"Операторы проводили специальную разведку на границе, когда заметили передвижение врага. Оперативно оценив тактическую обстановку был осуществлен успешный налет", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+18 Василь Васько #582549
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+7 Деніс Войцеховський
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+5 Нина Карпенко
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Продовжуйте в тому ж дусі - буде ще більше вбитих наших полонених !
Але не ми з вами беремо їх у полон, а тим хто їх полонить, їм і вирішувати, що з ними робити (хтось, сподівається обміняти на недозакатованих побратимів, а хто не сподівається - то - горе полоненим оркам)
Ті , хто страчує і калічить наших полонених - отримує відповідний наказ , або просто знає що йому за це нічого не буде ... В наших так само , тільки навпаки - наказ берегти кацапських полонених !
ваші це які?
ті шо пальці відрубають чи на пузі випалюють кацапські гасла не вашим?
і ні - ви мене вже ніколи не здивуєте...
До того - хохли вонючіє, знайтє свойо мєсто.
впевнені відточені рухи..без вас
вже не було б України.
Молимось за вас.
- Завали хлебало!