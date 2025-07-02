ССО совершили налет на группу рашистов у границы, один взят в плен: "Мы же братские народы". ВИДЕО

Подразделение Сил специальных операций совершило налет на российскую позицию вблизи границы со страной-агрессором.

Об этом воины сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В результате операции были уничтожены 4 военных РФ, еще один взят в плен.

"Операторы проводили специальную разведку на границе, когда заметили передвижение врага. Оперативно оценив тактическую обстановку был осуществлен успешный налет", - говорится в сообщении.

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