РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13086 посетителей онлайн
Новости Ликвидация российских окукпантов
7 525 20

ССО совершили налет на группу рашистов у границы, один взят в плен: "Мы же братские народы". ВИДЕО

Подразделение Сил специальных операций совершило налет на российскую позицию вблизи границы со страной-агрессором.

Об этом воины сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В результате операции были уничтожены 4 военных РФ, еще один взят в плен.

"Операторы проводили специальную разведку на границе, когда заметили передвижение врага. Оперативно оценив тактическую обстановку был осуществлен успешный налет", - говорится в сообщении.

Также смотрите: ССО уничтожили разведгруппу РФ возле границы: один рашист взят в плен. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4458) ССО (541)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
молодці хлопці, на панятнам язікє розмовляють з кацапом...
показать весь комментарий
02.07.2025 15:02 Ответить
+7
Про братскіє народи кацап згадує, коли його добряче ********** "брати".
До того - хохли вонючіє, знайтє свойо мєсто.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:17 Ответить
+5
Наші бійці - з металевими нервами,
впевнені відточені рухи..без вас
вже не було б України.
Молимось за вас.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
молодці хлопці, на панятнам язікє розмовляють з кацапом...
показать весь комментарий
02.07.2025 15:02 Ответить
Чудовий демотивуючий ролік - вони нашим пальці відрубають і голови ріжуть , а ми їм колєнки лікуємо ...((
Продовжуйте в тому ж дусі - буде ще більше вбитих наших полонених !
показать весь комментарий
02.07.2025 15:11 Ответить
то ви цілуєте, ордловня, більше ніхто..
показать весь комментарий
02.07.2025 15:14 Ответить
Вони вбивають наших полонених, коли беруть у полон - нашим вирішувати, що з пацаками робити, коли вони у полон потрапляють - я, власне, такий як ви, серед пацаків невинуватих немає, і я за страту їх добровольців і контрактників, і лише мобілізованих - на обмін.
Але не ми з вами беремо їх у полон, а тим хто їх полонить, їм і вирішувати, що з ними робити (хтось, сподівається обміняти на недозакатованих побратимів, а хто не сподівається - то - горе полоненим оркам)
показать весь комментарий
02.07.2025 15:22 Ответить
ви зараз намагаєтеся розмовляти з махровим ордловцем з окупірованоі теріторії...
показать весь комментарий
02.07.2025 15:28 Ответить
можливо, я не слідкую за форумним простором, ну тоді йому мої ідеї не сподобаються
показать весь комментарий
02.07.2025 15:32 Ответить
Я вас здивую , але в армії саможіяльності нема , тобто - зовсім !
Ті , хто страчує і калічить наших полонених - отримує відповідний наказ , або просто знає що йому за це нічого не буде ... В наших так само , тільки навпаки - наказ берегти кацапських полонених !
показать весь комментарий
02.07.2025 15:31 Ответить
бачю "саможіяльного" армійця.
ваші це які?
ті шо пальці відрубають чи на пузі випалюють кацапські гасла не вашим?
і ні - ви мене вже ніколи не здивуєте...
показать весь комментарий
02.07.2025 15:41 Ответить
завали, паскуда кацапнява, ******...
показать весь комментарий
02.07.2025 15:12 Ответить
Мышебрат.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:12 Ответить
А один, падлюка, втік!
показать весь комментарий
02.07.2025 15:14 Ответить
опупевшее тело!)))..х@й завернутый в газету!!!.....
показать весь комментарий
02.07.2025 15:17 Ответить
Про братскіє народи кацап згадує, коли його добряче ********** "брати".
До того - хохли вонючіє, знайтє свойо мєсто.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:17 Ответить
Не може московит бути мені братом, в мене в роду ніколи не було зоофілів
показать весь комментарий
02.07.2025 15:26 Ответить
ЛАЙК!!!
показать весь комментарий
02.07.2025 15:26 Ответить
Наші бійці - з металевими нервами,
впевнені відточені рухи..без вас
вже не було б України.
Молимось за вас.
показать весь комментарий
02.07.2025 15:35 Ответить
Хлопці ці кацапські мразі з вами так поводитись не будуть... Цевиродки
показать весь комментарий
02.07.2025 16:16 Ответить
- Мы же братья.
- Завали хлебало!
показать весь комментарий
02.07.2025 16:27 Ответить
показать весь комментарий
02.07.2025 17:02 Ответить
лексика, інтонації, вимова рашисті вражають. ще трохи і ми їх зовсім розуміти перестанемо. напевно це була якась чергова скажена суміш кавказоазіатів в якій все мішано перемішано
показать весь комментарий
02.07.2025 18:12 Ответить
 
 