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ССО уничтожили разведгруппу РФ около границы: один рашист взят в плен. ВИДЕО
6-й полк ССО "Рейнджер" провел специальные действия вблизи госграницы с РФ, уничтожив вражескую группу российских оккупантов
Об этом воины сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"На Сиверо-Слобожанском направлении они организовали засаду на вражескую разведгруппу, которая пыталась проникнуть на украинскую территорию", - говорится в сообщении.
Во время боя группа рашистов была уничтожена, один российский оккупант взят в плен.
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Виктор Ле #550890
показать весь комментарий30.06.2025 16:21 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Перехватчик
показать весь комментарий30.06.2025 16:39 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
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