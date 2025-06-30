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ССО уничтожили разведгруппу РФ около границы: один рашист взят в плен. ВИДЕО

6-й полк ССО "Рейнджер" провел специальные действия вблизи госграницы с РФ, уничтожив вражескую группу российских оккупантов

Об этом воины сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"На Сиверо-Слобожанском направлении они организовали засаду на вражескую разведгруппу, которая пыталась проникнуть на украинскую территорию", - говорится в сообщении.

Во время боя группа рашистов была уничтожена, один российский оккупант взят в плен.

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Автор: 

боевые действия (4445) ССО (539)


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Браво!
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30.06.2025 16:21 Ответить
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30.06.2025 16:39 Ответить
 
 