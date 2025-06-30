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ССО знищили розвідгрупу РФ біля кордону: одного рашиста взято в полон. ВIДЕО
6-й полк ССО "Рейнджер" провів спеціальні дії поблизу держкордону з РФ, знищивши ворожу групу російських окупантів
Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"На Північнослобожанському напрямку вони організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась проникнути на українську територію", - йдеться в повідомленні.
Під час бою групу рашистів було знищено, одного російського окупанта взято в полон.
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Виктор Ле #550890
показати весь коментар30.06.2025 16:21 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Перехватчик
показати весь коментар30.06.2025 16:39 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
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