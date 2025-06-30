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ССО знищили розвідгрупу РФ біля кордону: одного рашиста взято в полон. ВIДЕО

6-й полк ССО "Рейнджер" провів спеціальні дії поблизу держкордону з РФ, знищивши ворожу групу російських окупантів

Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"На Північнослобожанському напрямку вони організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась проникнути на українську територію", - йдеться в повідомленні.

Під час бою групу рашистів було знищено, одного російського окупанта взято в полон.

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Автор: 

бойові дії (4199) ССО (532)


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Браво!
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30.06.2025 16:21 Відповісти
Молодці!
показати весь коментар
30.06.2025 16:39 Відповісти
 
 