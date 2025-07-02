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ССО здійснили наліт на групу рашистів біля кордону, одного взято в полон: "Мы ж братские народы". ВIДЕО

Підрозділ Сил спеціальних операцій здійснив наліт на російську позицію поблизу кордону з країною-агресоркою.

Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок операції було знищено 4 військових РФ, ще одного взято в полон.

"Оператори проводили спеціальну розвідку на прикордонні, коли помітили пересування ворога. Оперативно оцінивши тактичну обстановку був здійснений успішний наліт", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: ССО знищили розвідгрупу РФ біля кордону: одного рашиста взято в полон. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4213) ССО (534)


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Топ коментарі
+9
молодці хлопці, на панятнам язікє розмовляють з кацапом...
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02.07.2025 15:02 Відповісти
+2
Про братскіє народи кацап згадує, коли його добряче ********** "брати".
До того - хохли вонючіє, знайтє свойо мєсто.
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02.07.2025 15:17 Відповісти
+1
Чудовий демотивуючий ролік - вони нашим пальці відрубають і голови ріжуть , а ми їм колєнки лікуємо ...((
Продовжуйте в тому ж дусі - буде ще більше вбитих наших полонених !
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02.07.2025 15:11 Відповісти
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молодці хлопці, на панятнам язікє розмовляють з кацапом...
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02.07.2025 15:02 Відповісти
Чудовий демотивуючий ролік - вони нашим пальці відрубають і голови ріжуть , а ми їм колєнки лікуємо ...((
Продовжуйте в тому ж дусі - буде ще більше вбитих наших полонених !
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02.07.2025 15:11 Відповісти
то ви цілуєте, ордловня, більше ніхто..
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02.07.2025 15:14 Відповісти
Вони вбивають наших полонених, коли беруть у полон - нашим вирішувати, що з пацаками робити, коли вони у полон потрапляють - я, власне, такий як ви, серед пацаків невинуватих немає, і я за страту їх добровольців і контрактників, і лише мобілізованих - на обмін.
Але не ми з вами беремо їх у полон, а тим хто їх полонить, їм і вирішувати, що з ними робити (хтось, сподівається обміняти на недозакатованих побратимів, а хто не сподівається - то - горе полоненим оркам)
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02.07.2025 15:22 Відповісти
ви зараз намагаєтеся розмовляти з махровим ордловцем з окупірованоі теріторії...
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02.07.2025 15:28 Відповісти
можливо, я не слідкую за форумним простором, ну тоді йому мої ідеї не сподобаються
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02.07.2025 15:32 Відповісти
Я вас здивую , але в армії саможіяльності нема , тобто - зовсім !
Ті , хто страчує і калічить наших полонених - отримує відповідний наказ , або просто знає що йому за це нічого не буде ... В наших так само , тільки навпаки - наказ берегти кацапських полонених !
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02.07.2025 15:31 Відповісти
бачю "саможіяльного" армійця.
ваші це які?
ті шо пальці відрубають чи на пузі випалюють кацапські гасла не вашим?
і ні - ви мене вже ніколи не здивуєте...
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02.07.2025 15:41 Відповісти
завали, паскуда кацапнява, ******...
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02.07.2025 15:12 Відповісти
Мышебрат.
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02.07.2025 15:12 Відповісти
А один, падлюка, втік!
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02.07.2025 15:14 Відповісти
опупевшее тело!)))..х@й завернутый в газету!!!.....
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02.07.2025 15:17 Відповісти
Про братскіє народи кацап згадує, коли його добряче ********** "брати".
До того - хохли вонючіє, знайтє свойо мєсто.
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02.07.2025 15:17 Відповісти
Не може московит бути мені братом, в мене в роду ніколи не було зоофілів
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02.07.2025 15:26 Відповісти
ЛАЙК!!!
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02.07.2025 15:26 Відповісти
Наші бійці - з металевими нервами,
впевнені відточені рухи..без вас
вже не було б України.
Молимось за вас.
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02.07.2025 15:35 Відповісти
 
 