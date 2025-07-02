ССО здійснили наліт на групу рашистів біля кордону, одного взято в полон: "Мы ж братские народы". ВIДЕО

Підрозділ Сил спеціальних операцій здійснив наліт на російську позицію поблизу кордону з країною-агресоркою.

Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок операції було знищено 4 військових РФ, ще одного взято в полон.

"Оператори проводили спеціальну розвідку на прикордонні, коли помітили пересування ворога. Оперативно оцінивши тактичну обстановку був здійснений успішний наліт", - йдеться в повідомленні.

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