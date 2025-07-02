ССО здійснили наліт на групу рашистів біля кордону, одного взято в полон: "Мы ж братские народы". ВIДЕО
Підрозділ Сил спеціальних операцій здійснив наліт на російську позицію поблизу кордону з країною-агресоркою.
Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок операції було знищено 4 військових РФ, ще одного взято в полон.
"Оператори проводили спеціальну розвідку на прикордонні, коли помітили пересування ворога. Оперативно оцінивши тактичну обстановку був здійснений успішний наліт", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Василь Васько #582549
показати весь коментар02.07.2025 15:02 Відповісти Посилання
+2 Деніс Войцеховський
показати весь коментар02.07.2025 15:17 Відповісти Посилання
+1 NNN
показати весь коментар02.07.2025 15:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Продовжуйте в тому ж дусі - буде ще більше вбитих наших полонених !
Але не ми з вами беремо їх у полон, а тим хто їх полонить, їм і вирішувати, що з ними робити (хтось, сподівається обміняти на недозакатованих побратимів, а хто не сподівається - то - горе полоненим оркам)
Ті , хто страчує і калічить наших полонених - отримує відповідний наказ , або просто знає що йому за це нічого не буде ... В наших так само , тільки навпаки - наказ берегти кацапських полонених !
ваші це які?
ті шо пальці відрубають чи на пузі випалюють кацапські гасла не вашим?
і ні - ви мене вже ніколи не здивуєте...
До того - хохли вонючіє, знайтє свойо мєсто.
впевнені відточені рухи..без вас
вже не було б України.
Молимось за вас.