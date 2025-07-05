Армия РФ на Донетчине пытается прорваться по двум направлениям - к Константиновке и на запад к Днепропетровщине, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска пытаются прорваться на север от Константиновской трассы с попыткой пройти в направлении Константиновки, а также на запад к границам Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Акцент там, собственно, где и был. В первую очередь россияне пытаются прорваться на Покровском направлении, непосредственно в сторону на север от Константиновской трассы с попыткой пройти в направлении Константиновки. Это первое большое давление. Второе давление - на запад к границам Днепропетровской области", - сказал Трегубов.

Он отметил, что "на всех остальных направлениях довольно стабильно".

"Немножко увеличилось наступление на Лиманском, на Купянском направлениях, увеличилось давление на Харьковщине на город Волчанск, и так же продолжаются атаки на Часов Яр", - отметил Трегубов.

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