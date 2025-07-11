РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10415 посетителей онлайн
Новости Продвижение врага к Днепропетровщине Буферная зона
528 9

Войска РФ имеют политическую цель – войти вглубь Днепропетровщины на 10 км для "буферной зоны", - Буданов

Днепропетровская область: Буданов рассказал о цели врага

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что российские войска намерены войти в Днепропетровскую область на 10 километров в глубину, чтобы создать так называемую "буферную зону".

Об этом он сказал в интервью для Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что в прошлом месяце оккупанты вошли в северо-восточную Сумскую область, граничащую с Россией, пытаясь создать буферную зону.

Они достигли незначительных успехов в частично оккупированной Донецкой области на востоке и в южной Запорожской области. Российская армия также пытается перейти в центральную Днепропетровскую область, граничащую с Донецкой.

"Для России нереально захватить всю Донецкую область до конца года", - сказал Буданов.

По словам главы ГУР, российские войска "имеют политическую цель объявить, что они вошли" в Днепропетровскую область, поэтому им поручено создать еще одну "буферную зону" глубиной до 10 километров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытаются давить на админгранице с Днепропетровщиной, перебрасывают силы на это направление и в "серой зоне" накапливают штурмовые группы.

Автор: 

Буданов Кирилл (472) наступление (223) Днепропетровская область (4211) война в Украине (5163)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.07.2025 15:34 Ответить
Та ти шо.
Вони про це трублять з усіх утюгів - треба ціле ГУР щоб переповісти?
показать весь комментарий
11.07.2025 15:35 Ответить
Нехай в росії роблять хоч буферні,хоч небуферні зони.Тут вони не хазяї. І з яких пір окупацію зовуть "політичною метою"???
показать весь комментарий
11.07.2025 15:37 Ответить
І плани у них закінчуються там де отримують пі'зди. Як було з наступом на Харків який потім виявився "наступом на Вовчанськ"...
показать весь комментарий
11.07.2025 15:37 Ответить
«Великий» розвідник міг би добути «надсекретну інформацію» про те, що військо не може мати політичної мети, як такої!
показать весь комментарий
11.07.2025 15:38 Ответить
буданов! прошу!
тільки кацапам про це не кажи!
хай нічого не знають.....
показать весь комментарий
11.07.2025 15:40 Ответить
Навіщо ви вигадуєте цю муру? Україна це цілісна країна без ніяких кордонів всередині країни. Так що не потрібно підігравати рашистам малюючи розділяючи Україну якимись кордонами. А ціль рашистів долізти туди куди вони зможуть долізти. А вже потім під ці реалії вони підженуть свою пропаганду.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:41 Ответить
Заради рейтингу зеленим зкиздіть, що дурному з гори збігти - аби рот не закривався
показать весь комментарий
11.07.2025 15:43 Ответить
За словами голови ГУР, російські війська "мають політичну мету оголосити, -- рашисти мають окупаційну мету.Спочатку окупувати.а потім оголосити.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:48 Ответить
 
 