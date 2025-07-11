Войска РФ имеют политическую цель – войти вглубь Днепропетровщины на 10 км для "буферной зоны", - Буданов
Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что российские войска намерены войти в Днепропетровскую область на 10 километров в глубину, чтобы создать так называемую "буферную зону".
Об этом он сказал в интервью для Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Издание напоминает, что в прошлом месяце оккупанты вошли в северо-восточную Сумскую область, граничащую с Россией, пытаясь создать буферную зону.
Они достигли незначительных успехов в частично оккупированной Донецкой области на востоке и в южной Запорожской области. Российская армия также пытается перейти в центральную Днепропетровскую область, граничащую с Донецкой.
"Для России нереально захватить всю Донецкую область до конца года", - сказал Буданов.
По словам главы ГУР, российские войска "имеют политическую цель объявить, что они вошли" в Днепропетровскую область, поэтому им поручено создать еще одну "буферную зону" глубиной до 10 километров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони про це трублять з усіх утюгів - треба ціле ГУР щоб переповісти?
тільки кацапам про це не кажи!
хай нічого не знають.....