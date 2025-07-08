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Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
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Оккупанты пытаются давить на админгранице с Днепропетровской областью, перебрасывают силы на это направление и в "серой зоне" скапливают штурмовые группы

Днепропетровская область

Армия РФ любой ценой пытается зайти на территорию Днепропетровской области, использует так называемую "серую зону" для накопления штурмовых групп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков.

Он отметил, что "серая зона" - это территория, которая не контролируется пехотой постоянно.

"Для них это может быть 20 км, для нас - 3-5 км. Они пытаются подать это как информационную и психологическую операцию, показать давление на админграницу, но на самом деле там все гораздо сложнее", - сказал военный.

Волков отметил, что противник сознательно бросает значительные силы на это направление: "Они делают ставку на то, чтобы войти на территорию Днепропетровщины. Не жалеют личного состава. Расстояния могут быть разными - где-то километр, где-то больше. Но давление есть, и его надо отбивать".

Он добавил, что даже из групп в 20-30 человек, которые враг бросает на штурмы за день, часто не доходит ни один.

"Бывают дни, когда доходит один-два-три, пользуясь погодой или средствами РЭБ. Но в целом статистика наша очень эффективна - останавливаем их максимально еще на подступах", - подытожил военный.

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Автор: 

110 отдельная механизированная бригада (116) Днепропетровская область (4204)


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Топ комментарии
+1
тобто?
на бидло марафоні зовсім срака, що будь який військовослужбовець може повідомляти про будь яку *****?
речники та експерти у відпусках?
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08.07.2025 10:55 Ответить
+1
"Свіженький" кацапідар,довго не проживеш,смердюче козлориле лайно.
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08.07.2025 11:05 Ответить
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"Свіженький" кацапідар,довго не проживеш,смердюче козлориле лайно.
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08.07.2025 11:05 Ответить
тобто?
на бидло марафоні зовсім срака, що будь який військовослужбовець може повідомляти про будь яку *****?
речники та експерти у відпусках?
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08.07.2025 10:55 Ответить
Дня 3-4 тому таке "Зомбі і рослини", як розповідає, було. А зараз кацапня побачила, що ми до відходу готуємось і в наш бік усе підорське летюче лайно полетіло.
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08.07.2025 11:13 Ответить
Воно летить,а ти "відписуєшся"?
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08.07.2025 11:21 Ответить
Радуюсь що, цього разу, не до нас!
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08.07.2025 12:02 Ответить
Нас коли "крили" всім що тільки можливо, залишалося тільки Богові молитися і все.
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08.07.2025 12:07 Ответить
Вони намагаються тиснути, ми намагаємось відходити вглиб Дніпропетровщини…
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08.07.2025 11:02 Ответить
Куди ти особисто "намагаєшся відходити"?
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08.07.2025 11:07 Ответить
Точку скинути, нового розташування?
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08.07.2025 11:15 Ответить
Я тижнями на позиціях додому не міг подзвонити,а ти на "Цензорі" сидиш круглодобово,відстрілюєшся мабуть?
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08.07.2025 11:20 Ответить
Поки заступник у відпустці, з евакогрупою катаюсь і почесні заходи своєю участю прикрашаю.
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08.07.2025 12:00 Ответить
Я не збираюся читати якісь твої виправдовування,тим паче тобі щось доводити,бажаю всього найкращого та Слава Україні!
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08.07.2025 12:05 Ответить
Якщо накопичується піхота то це не "сіра" зона а захоплена територія. Отак про "сіру" зону у нас на Сумщині розказували три місяці всілякі брехуни від влади а потім виявилося що захоплено десяток сіл за цей період.
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08.07.2025 11:17 Ответить
Цікаво не те,що є багато недоумків - антисемітів ..нацистів..У Світі в цілому....Цікаво те,що їх постійні вис...ри та відверто антисеміцьки ЛОЗУНГИ на Цензорі - - не банять, не блокують...Мовчання знак згоди? Чи євреї ******* Україну?
Питання до форуму.
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08.07.2025 11:22 Ответить
Зельоні оголосили конкурс на нові епітети до повної Зельоної дупи? "************, тиснуть, масштабують, намагаються" - щось новеньке у військовій термінології..
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08.07.2025 11:55 Ответить
 
 