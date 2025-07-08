Оккупанты пытаются давить на админгранице с Днепропетровской областью, перебрасывают силы на это направление и в "серой зоне" скапливают штурмовые группы

Армия РФ любой ценой пытается зайти на территорию Днепропетровской области, использует так называемую "серую зону" для накопления штурмовых групп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков.

Он отметил, что "серая зона" - это территория, которая не контролируется пехотой постоянно.

"Для них это может быть 20 км, для нас - 3-5 км. Они пытаются подать это как информационную и психологическую операцию, показать давление на админграницу, но на самом деле там все гораздо сложнее", - сказал военный.

Волков отметил, что противник сознательно бросает значительные силы на это направление: "Они делают ставку на то, чтобы войти на территорию Днепропетровщины. Не жалеют личного состава. Расстояния могут быть разными - где-то километр, где-то больше. Но давление есть, и его надо отбивать".

Он добавил, что даже из групп в 20-30 человек, которые враг бросает на штурмы за день, часто не доходит ни один.

"Бывают дни, когда доходит один-два-три, пользуясь погодой или средствами РЭБ. Но в целом статистика наша очень эффективна - останавливаем их максимально еще на подступах", - подытожил военный.

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