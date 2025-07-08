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Новини Просування ворога до Дніпропетровщини
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Окупанти намагаються тиснути на адмінкордоні з Дніпропетровщиною, перекидають сили на цей напрямок та у "сірій зоні" накопичують штурмові групи.

дніпропетровщина

Армія РФ за будь-яку ціну намагається зайти на територію Дніпропетровської області, використовує так звану "сіру зону" для накопичення штурмових груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков.

Він зазначив, що "сіра зона" - це територія, яка не контролюється піхотою постійно.

"Для них це може бути 20 км, для нас - 3–5 км. Вони намагаються подати це як інформаційну і психологічну операцію, показати тиск на адмінкордон, але насправді там усе набагато складніше", — сказав військовий.

Волков зазначив, що противник свідомо кидає значні сили на цей напрямок: "Вони роблять ставку на те, щоб увійти на територію Дніпропетровщини. Не шкодують особового складу. Відстані можуть бути різними - десь кілометр, десь більше. Але тиск є, і його треба відбивати".

Він додав, що навіть із груп у 20–30 осіб, які ворог кидає на штурми за день, часто не доходить жоден.

"Бувають дні, коли доходить один-два-три, користуючись погодою чи засобами РЕБ. Але загалом статистика наша дуже ефективна - зупиняємо їх максимально ще на підступах", - підсумував військовий.

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Автор: 

110 окрема механізована бригада (118) Дніпропетровська область (3986)


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Топ коментарі
+1
тобто?
на бидло марафоні зовсім срака, що будь який військовослужбовець може повідомляти про будь яку *****?
речники та експерти у відпусках?
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08.07.2025 10:55 Відповісти
+1
"Свіженький" кацапідар,довго не проживеш,смердюче козлориле лайно.
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08.07.2025 11:05 Відповісти
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"Свіженький" кацапідар,довго не проживеш,смердюче козлориле лайно.
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08.07.2025 11:05 Відповісти
тобто?
на бидло марафоні зовсім срака, що будь який військовослужбовець може повідомляти про будь яку *****?
речники та експерти у відпусках?
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08.07.2025 10:55 Відповісти
Дня 3-4 тому таке "Зомбі і рослини", як розповідає, було. А зараз кацапня побачила, що ми до відходу готуємось і в наш бік усе підорське летюче лайно полетіло.
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08.07.2025 11:13 Відповісти
Воно летить,а ти "відписуєшся"?
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08.07.2025 11:21 Відповісти
Вони намагаються тиснути, ми намагаємось відходити вглиб Дніпропетровщини…
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08.07.2025 11:02 Відповісти
Куди ти особисто "намагаєшся відходити"?
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08.07.2025 11:07 Відповісти
Точку скинути, нового розташування?
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08.07.2025 11:15 Відповісти
Я тижнями на позиціях додому не міг подзвонити,а ти на "Цензорі" сидиш круглодобово,відстрілюєшся мабуть?
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08.07.2025 11:20 Відповісти
Якщо накопичується піхота то це не "сіра" зона а захоплена територія. Отак про "сіру" зону у нас на Сумщині розказували три місяці всілякі брехуни від влади а потім виявилося що захоплено десяток сіл за цей період.
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08.07.2025 11:17 Відповісти
Цікаво не те,що є багато недоумків - антисемітів ..нацистів..У Світі в цілому....Цікаво те,що їх постійні вис...ри та відверто антисеміцьки ЛОЗУНГИ на Цензорі - - не банять, не блокують...Мовчання знак згоди? Чи євреї ******* Україну?
Питання до форуму.
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08.07.2025 11:22 Відповісти
 
 