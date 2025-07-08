Окупанти намагаються тиснути на адмінкордоні з Дніпропетровщиною, перекидають сили на цей напрямок та у "сірій зоні" накопичують штурмові групи.
Армія РФ за будь-яку ціну намагається зайти на територію Дніпропетровської області, використовує так звану "сіру зону" для накопичення штурмових груп.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков.
Він зазначив, що "сіра зона" - це територія, яка не контролюється піхотою постійно.
"Для них це може бути 20 км, для нас - 3–5 км. Вони намагаються подати це як інформаційну і психологічну операцію, показати тиск на адмінкордон, але насправді там усе набагато складніше", — сказав військовий.
Волков зазначив, що противник свідомо кидає значні сили на цей напрямок: "Вони роблять ставку на те, щоб увійти на територію Дніпропетровщини. Не шкодують особового складу. Відстані можуть бути різними - десь кілометр, десь більше. Але тиск є, і його треба відбивати".
Він додав, що навіть із груп у 20–30 осіб, які ворог кидає на штурми за день, часто не доходить жоден.
"Бувають дні, коли доходить один-два-три, користуючись погодою чи засобами РЕБ. Але загалом статистика наша дуже ефективна - зупиняємо їх максимально ще на підступах", - підсумував військовий.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на бидло марафоні зовсім срака, що будь який військовослужбовець може повідомляти про будь яку *****?
речники та експерти у відпусках?
Питання до форуму.