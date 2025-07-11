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Новини Просування ворога до Дніпропетровщини Буферна зона
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Війська РФ мають політичну мету – увійти вглиб Дніпропетровщини на 10 км для "буферної зони", - Буданов

Дніпропетровська область: Буданов розповів про мету ворога

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що російські війська мають намір увійти до Дніпропетровської області на 10 кілометрів у глибину, щоб створити так звану "буферну зону".

Про це він сказав в інтерв’ю для Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що минулого місяця окупанти увійшли в північно-східну Сумську область, що межує з Росією, намагаючись створити буферну зону.

Вони досягли незначних успіхів у частково окупованій Донецькій області на сході та в південній Запорізькій області. Російська армія також намагається перейти в центральну Дніпропетровську область, що межує з Донецькою.

"Для Росії нереально захопити всю Донецьку область до кінця року", - сказав Буданов.

За словами голови ГУР, російські війська "мають політичну мету оголосити, що вони увійшли" в Дніпропетровську область, тому їм доручено створити ще одну "буферну зону" глибиною до 10 кілометрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються тиснути на адмінкордоні з Дніпропетровщиною, перекидають сили на цей напрямок та у "сірій зоні" накопичують штурмові групи.

Автор: 

Буданов Кирило (508) наступ (244) Дніпропетровська область (3993) війна в Україні (5200)


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Топ коментарі
+13
Та ти шо.
Вони про це трублять з усіх утюгів - треба ціле ГУР щоб переповісти?
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11.07.2025 15:35 Відповісти
+10
Навіщо ви вигадуєте цю муру? Україна це цілісна країна без ніяких кордонів всередині країни. Так що не потрібно підігравати рашистам малюючи розділяючи Україну якимись кордонами. А ціль рашистів долізти туди куди вони зможуть долізти. А вже потім під ці реалії вони підженуть свою пропаганду.
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11.07.2025 15:41 Відповісти
+7
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11.07.2025 15:34 Відповісти
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11.07.2025 15:34 Відповісти
Та ти шо.
Вони про це трублять з усіх утюгів - треба ціле ГУР щоб переповісти?
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11.07.2025 15:35 Відповісти
Нехай в росії роблять хоч буферні,хоч небуферні зони.Тут вони не хазяї. І з яких пір окупацію зовуть "політичною метою"???
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11.07.2025 15:37 Відповісти
І плани у них закінчуються там де отримують пі'зди. Як було з наступом на Харків який потім виявився "наступом на Вовчанськ"...
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11.07.2025 15:37 Відповісти
«Великий» розвідник міг би добути «надсекретну інформацію» про те, що військо не може мати політичної мети, як такої!
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11.07.2025 15:38 Відповісти
буданов! прошу!
тільки кацапам про це не кажи!
хай нічого не знають.....
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11.07.2025 15:40 Відповісти
Навіщо ви вигадуєте цю муру? Україна це цілісна країна без ніяких кордонів всередині країни. Так що не потрібно підігравати рашистам малюючи розділяючи Україну якимись кордонами. А ціль рашистів долізти туди куди вони зможуть долізти. А вже потім під ці реалії вони підженуть свою пропаганду.
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11.07.2025 15:41 Відповісти
Заради рейтингу зеленим зкиздіть, що дурному з гори збігти - аби рот не закривався
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11.07.2025 15:43 Відповісти
За словами голови ГУР, російські війська "мають політичну мету оголосити, -- рашисти мають окупаційну мету.Спочатку окупувати.а потім оголосити.
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11.07.2025 15:48 Відповісти
Набирає є-бали перед виборами?
Ну-ну, вже одного блазня-політика маємо...
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11.07.2025 15:52 Відповісти
Той самий Буданов, який зрадив Буткевича
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11.07.2025 16:21 Відповісти
Так, читав.
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11.07.2025 16:25 Відповісти
ДЕСЯТЬМА КІЛОМЕТРАМИ НЕ ОБМЕЖАТЬСЯ.
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11.07.2025 16:20 Відповісти
кацапи хочуть зайти в Дніпропетровську область для липового референдуму а не буферної зони
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11.07.2025 16:35 Відповісти
 
 