Війська РФ мають політичну мету – увійти вглиб Дніпропетровщини на 10 км для "буферної зони", - Буданов
Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що російські війська мають намір увійти до Дніпропетровської області на 10 кілометрів у глибину, щоб створити так звану "буферну зону".
Про це він сказав в інтерв’ю для Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Видання нагадує, що минулого місяця окупанти увійшли в північно-східну Сумську область, що межує з Росією, намагаючись створити буферну зону.
Вони досягли незначних успіхів у частково окупованій Донецькій області на сході та в південній Запорізькій області. Російська армія також намагається перейти в центральну Дніпропетровську область, що межує з Донецькою.
"Для Росії нереально захопити всю Донецьку область до кінця року", - сказав Буданов.
За словами голови ГУР, російські війська "мають політичну мету оголосити, що вони увійшли" в Дніпропетровську область, тому їм доручено створити ще одну "буферну зону" глибиною до 10 кілометрів.
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Вони про це трублять з усіх утюгів - треба ціле ГУР щоб переповісти?
тільки кацапам про це не кажи!
хай нічого не знають.....
Ну-ну, вже одного блазня-політика маємо...