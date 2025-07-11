Війська РФ мають політичну мету – увійти вглиб Дніпропетровщини на 10 км для "буферної зони", - Буданов

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що російські війська мають намір увійти до Дніпропетровської області на 10 кілометрів у глибину, щоб створити так звану "буферну зону".

Про це він сказав в інтерв’ю для Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що минулого місяця окупанти увійшли в північно-східну Сумську область, що межує з Росією, намагаючись створити буферну зону.

Вони досягли незначних успіхів у частково окупованій Донецькій області на сході та в південній Запорізькій області. Російська армія також намагається перейти в центральну Дніпропетровську область, що межує з Донецькою.

"Для Росії нереально захопити всю Донецьку область до кінця року", - сказав Буданов.

За словами голови ГУР, російські війська "мають політичну мету оголосити, що вони увійшли" в Дніпропетровську область, тому їм доручено створити ще одну "буферну зону" глибиною до 10 кілометрів.

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