Нині росіян на території Дніпропетровщини немає, хоча бої впритул наблизилися до адмінкордону області, - ОСУВ "Хортиця"

Бойові дії впритул наблизилися до адмінкордону Дніпропетровської області, проте росіян на території області немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що росіяни вже протягом трьох тижнів заявляють про те, що вони нібито зайшли на територію Дніпропетровської області. Вони навіть знімають фейкові відео з цього приводу.

"Станом на зараз на території Дніпропетровської області він (ворог - ред.) не перебуває. Хоча бої впритул наблизилися до адміністративного кордону, до окремих населених пунктів, які знаходяться біля адміністративного кордону", - зазначив речник.

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Трегубов наголосив, що мови про те, що росіяни взяли під контроль територію на самому адмінкордоні або за ним, немає.

За словами речника, диверсанти теоретично можуть заходити на територію Дніпропетровської області. Але, як додав Трегубов, так само в теорії вони можуть заходити і на територію Волинської області з Білорусі.

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