УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8252 відвідувача онлайн
Новини Просування ворога до Дніпропетровщини Фейк про вихід росіян на адмінкордони Дніпропетровщини
540 4

Нині росіян на території Дніпропетровщини немає, хоча бої впритул наблизилися до адмінкордону області, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на Дніпропетровщині

Бойові дії впритул наблизилися до адмінкордону Дніпропетровської області, проте росіян на території області немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що росіяни вже протягом трьох тижнів заявляють про те, що вони нібито зайшли на територію Дніпропетровської області. Вони навіть знімають фейкові відео з цього приводу.

"Станом на зараз на території Дніпропетровської області він (ворог - ред.) не перебуває. Хоча бої впритул наблизилися до адміністративного кордону, до окремих населених пунктів, які знаходяться біля адміністративного кордону", - зазначив речник.

Також читайте: Війська РФ мають політичну мету – увійти вглиб Дніпропетровщини на 10 км для "буферної зони", - Буданов

Трегубов наголосив, що мови про те, що росіяни взяли під контроль територію на самому адмінкордоні або за ним, немає.

За словами речника, диверсанти теоретично можуть заходити на територію Дніпропетровської області. Але, як додав Трегубов, так само в теорії вони можуть заходити і на територію Волинської області з Білорусі.

Читайте: Бої з ворогом на Дніпропетровщині нині не відбуваються, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (478) бойові дії (4263) Дніпропетровська область (3999)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой как хорошо,через полгода то же самое скажут про Киевскую область,а сотни тысяч пригодных до войны держслужбовцив будут продолжать красиво сидеть на брони и ни о чем не думать.
показати весь коментар
13.07.2025 12:00 Відповісти
Якщо продовжувати пиз**ти по кацапські на 11 році війни,то кацапня там і буде шукати кого "защитять"..
показати весь коментар
13.07.2025 13:34 Відповісти
Скоро будуть. Потім будуть в Київській і тд ітд. А Потім Польща Ударить з заходу в "відповідь за Волинь" і Угорщина в Закарпаття.

А все просто - якщо ВИ корумпована держава в якій толерантність до культури агресора, мови російської, вибираєте клоунів. ХТО ВАС БУДЕ ПОВАЖАТИ?

Поважають силу!!!

НІдерланди виграли війну проти Англії - 3 рази, війну про Франції - 1 раз, віну проти Німеччини - 1 раз. Якщо ти слабкий - тебе роздеруть, якщо сильний - захочуть дружити. Інакше ніколи не було і не буде
показати весь коментар
13.07.2025 12:21 Відповісти
Ще б присмачити файну новину кількістю знищених самокатів з лісапетами!
показати весь коментар
13.07.2025 12:40 Відповісти
 
 