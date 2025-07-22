На Новопавлівському напрямку ворог намагається закріпитися в селах на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини, - ОСУВ "Хортиця"
Останні три тижні найзапекліші бої йдуть на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Найгостріша ситуація наразі на Покровському. Ворог намагається закріпитися в населених пунктах на межі Донецької та Дніпропетровської областей, втрачаючи значну кількість особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"На Покровському та Новопавлівському напрямках триває справжнє загострення. Це елемент літньої кампанії й тиску, на який росіяни, власне, дали основне своє зусилля останнім часом. Особливо Покровський напрямок, особливо їх спроба зайти між Покровськом та Костянтинівкою", – розповів Трегубов.
За словами речника, мета ворога - показати, що він нібито вже закріпився у Дніпропетровській області, щоб підтвердити свої гучні заяви і створити красиву "картинку" для російських ЗМІ. Для цього армія РФ витрачає багато живої сили.
"Не просто у вигляді там щось фабрикували, відзняли, прапор десь і підмахнули локацію. А щоб можна було туди завезти російських журналістів і показувати їм цей великий тріумф. На це йде великий особовий ресурс", – зазначив Трегубов.
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