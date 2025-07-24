Россияне атаковали два района Днепропетровской области: четверо раненых, 17-летний парень - в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, в результате чего есть раненые и разрушения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Звуки войны не утихают на Никопольщине. В течение дня агрессор бил по райцентру, Мировской и Марганецкой громадах. Терроризировал беспилотниками и артиллерией", - говорится в сообщении.
В результате вражеских атак ранен 17-летний парень, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также пострадала 34-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.
Кроме того, повреждены 2 учебных и медицинское учреждение, торговый центр, кафе. Изуродованы многоэтажка, 5 частных домов, хозяйственная постройка. Произошло несколько пожаров.
Синельниковщину российская армия атаковала FPV-дронами. Поцелила по Межевской и Великомихайловской громадам.
Из-за российских обстрелов травмы получила 53-летняя женщина и 58-летний мужчина. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Также уничтожена хозяйственная постройка, побито предприятие и авто.
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