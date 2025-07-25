РФ вдарила з артилерії по житловій забудові Степногірська на Запоріжжі. Важко поранено жінку
Російські окупанти атакували Степногірськ на Запоріжжі з артилерії.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Удару було завдано по житловій забудові, внаслідок чого пошкоджено будинки.
Також було важко поранено 64-річну жінку.
"Постраждала жінка евакуйована до медзакладу, їй надається вся необхідна допомога. Стан постраждалої медики оцінюють як тяжкий", - йдеться в повідомленні.
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