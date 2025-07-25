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Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах. Виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували Суми, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Також пошкоджено адміністративну будівлю.
Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння.
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