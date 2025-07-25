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Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах. Виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Суми, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Також пошкоджено адміністративну будівлю.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння.

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РФ атакувала Суми 25 липня Що відомо про наслідки
РФ атакувала Суми 25 липня Що відомо про наслідки
РФ атакувала Суми 25 липня Що відомо про наслідки
РФ атакувала Суми 25 липня Що відомо про наслідки
РФ атакувала Суми 25 липня Що відомо про наслідки

Автор: 

обстріл (30015) Сумська область (4054) Суми (958) Сумський район (345)


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