Будівля Сумської ОВА пошкоджена внаслідок дронової атаки РФ. ФОТО
Сьогодні, 26 липня 2025 року, ворог атакував Суми ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджено будівлю Сумської обласної державної адміністрації.
"Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша. Попередньо - обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території. росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив по Сумщині, частина Сум та району наразі без світла.
Топ коментарі
+1 Галина Гойс #601847
показати весь коментар26.07.2025 15:17 Відповісти Посилання
+1 Влад #592330
показати весь коментар26.07.2025 15:17 Відповісти Посилання
+1 Вячеслав Перов
показати весь коментар26.07.2025 15:51 Відповісти Посилання
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Z-резидент разом з дЄрмаком за z-Сирським зробили все від них можливе, щоб не допустити спорудження захистних фортифікацій, облаштування мінних полів, блок-постів, вогневих замаскованих точок для стримування армії рф на сумському напрямку.