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Будівля Сумської ОВА пошкоджена внаслідок дронової атаки РФ. ФОТО

Сьогодні, 26 липня 2025 року, ворог атакував Суми ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджено будівлю Сумської обласної державної адміністрації.

"Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша. Попередньо - обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території. росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували адмінбудівлю в Сумах. Виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Сумська ОВА після атаки дрона
Сумська ОВА після атаки дрона
Сумська ОВА після атаки дрона

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив по Сумщині, частина Сум та району наразі без світла.

Автор: 

Сумська область (4061) Суми (959) Шахед (1336) Сумський район (349) Григоров Олег (7)


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Топ коментарі
+1
За попередніми прогнозами військових аналітиків, Суми та область очікує не заздрістна доля Вовчансьа або навіть Покровська.
Z-резидент разом з дЄрмаком за z-Сирським зробили все від них можливе, щоб не допустити спорудження захистних фортифікацій, облаштування мінних полів, блок-постів, вогневих замаскованих точок для стримування армії рф на сумському напрямку.
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26.07.2025 15:17 Відповісти
+1
А зешмарклі усі живі ?
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26.07.2025 15:17 Відповісти
+1
не смішіть людей. ЗСУ не дозволяють рознести військові частини РФ навідь в Донецьку куди достає ствольна артилерія а ві про якісь Чалны
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26.07.2025 15:51 Відповісти
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Ну Белгород и Курск приготовиться!
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26.07.2025 15:09 Відповісти
Набережные Челны и Альметьевск приготовиться!
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26.07.2025 15:26 Відповісти
не смішіть людей. ЗСУ не дозволяють рознести військові частини РФ навідь в Донецьку куди достає ствольна артилерія а ві про якісь Чалны
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26.07.2025 15:51 Відповісти
Вы отстали от жизни, во-первых ствольная артиллерия, за исключением РСЗО уже не до Донецка не достаёт, а по Елабуге уже прилетали наши дроны! Так что все может измениться!
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26.07.2025 15:53 Відповісти
синок повірь поодинокий дрончик (авіамоделька) з зарядом 15 кг вибухівки не здатен нанести ворогу сутевих руйнувань. просто понти та розпил бабла
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26.07.2025 16:00 Відповісти
Ну для поджога резервуара с бензином и дизтопливом пойдёт! Горит знатно!
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26.07.2025 16:04 Відповісти
Кілька дронів, які долетіли до Алабуги не завдали значних пошкоджень. Більше того виробництво дронів там розширюється https://censor.net/ua/photonews/3565372/rosiyany-rozshyryuyut-vyrobnytstvo-shahediv-u-tatarstani Там ракетами потрібно накривати
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26.07.2025 16:04 Відповісти
Нам и не нужно до алабуги тарахтеть 6 часов мы можем четь аулы в Крыму такие самые оккупантские аулы!
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26.07.2025 16:06 Відповісти
За попередніми прогнозами військових аналітиків, Суми та область очікує не заздрістна доля Вовчансьа або навіть Покровська.
Z-резидент разом з дЄрмаком за z-Сирським зробили все від них можливе, щоб не допустити спорудження захистних фортифікацій, облаштування мінних полів, блок-постів, вогневих замаскованих точок для стримування армії рф на сумському напрямку.
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26.07.2025 15:17 Відповісти
Галина а що каже ваш психіатр з приводу того, що кожне ваше повідмолення ви "забарвлюєте" у жирний шрифт?
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26.07.2025 16:05 Відповісти
А зешмарклі усі живі ?
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26.07.2025 15:17 Відповісти
скоріш за все йх попередило про обстріл "командование с той стороны"
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26.07.2025 15:54 Відповісти
Яке в цій будівлі тирили бабло і які там суми озвучувались можна тільки здогадуватись !!!!!!
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26.07.2025 16:07 Відповісти
 
 