Будівля Сумської ОВА пошкоджена внаслідок дронової атаки РФ. ФОТО

Сьогодні, 26 липня 2025 року, ворог атакував Суми ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджено будівлю Сумської обласної державної адміністрації.

"Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша. Попередньо - обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території. росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог ударив по Сумщині, частина Сум та району наразі без світла.