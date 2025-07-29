Российский ударный БПЛА "Shahed" пролетает над головами молодоженов и гостей во время свадебной церемонии в Сумах. ВИДЕО
Во время свадебной церемонии в Сумах над головами молодоженов и гостей пролетел российский ударный беспилотник "Shahed".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что участники церемонии не обращают внимания на возможные угрозы и продолжают делать свое.
Топ комментарии
+9 Izira
показать весь комментарий29.07.2025 12:45 Ответить Ссылка
+2 Вадимир Каракай #398922
показать весь комментарий29.07.2025 13:01 Ответить Ссылка
+1 Az AZLK
показать весь комментарий29.07.2025 12:51 Ответить Ссылка
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Мабуть ще й сам за це все оплатив чи кредит взяв ))
https://znaj.ua/society/207376-molodiy-lviv-yanin-prodav-nirku-zaradi-shikarnogo-vesillya-i-pomer-pislya-nogo Молодий львів'янин продав нирку заради шикарного весілля і помер після нього
тай таке)
Як там, води так і нема? Досі не миєтеся?
Час розкидувати каміння,і час збирати каміння.
Час вбивати,і час народжувати...
Чс воювати,і час миритись...
І так далі.Зараз час воювати і вбивати.Всі ті,які там стоять на шлюбній церемоніі мали б стріляти по тому дронові і воювати на фронті.Серединка на половинку не получиться...
все вірно!
спочатку весілля, а потім багато багато маленьких козаків та козачок!
байстрюків, щось не дуже в україні *******.
війна то таке, а діти то майбутнє!