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Российский ударный БПЛА "Shahed" пролетает над головами молодоженов и гостей во время свадебной церемонии в Сумах. ВИДЕО

Во время свадебной церемонии в Сумах над головами молодоженов и гостей пролетел российский ударный беспилотник "Shahed".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что участники церемонии не обращают внимания на возможные угрозы и продолжают делать свое.

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Автор: 

беспилотник (4023) свадьба (154) Сумская область (3523) Сумы (1224) Сумский район (355)


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Топ комментарии
+9
Молодятам пощастило.
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29.07.2025 12:45 Ответить
+2
А що, ваші зроблять щоб було ближче, а то й на голови?
Як там, води так і нема? Досі не миєтеся?
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29.07.2025 13:01 Ответить
+1
Олень слухає слухає...
Мабуть ще й сам за це все оплатив чи кредит взяв ))
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29.07.2025 12:51 Ответить
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Молодятам пощастило.
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29.07.2025 12:45 Ответить
Олень слухає слухає...
Мабуть ще й сам за це все оплатив чи кредит взяв ))
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29.07.2025 12:51 Ответить
30 січня 2019, 21:37
https://znaj.ua/society/207376-molodiy-lviv-yanin-prodav-nirku-zaradi-shikarnogo-vesillya-i-pomer-pislya-nogo Молодий львів'янин продав нирку заради шикарного весілля і помер після нього
тай таке)
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29.07.2025 12:58 Ответить
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29.07.2025 13:45 Ответить
А що, ваші зроблять щоб було ближче, а то й на голови?
Як там, води так і нема? Досі не миєтеся?
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29.07.2025 13:01 Ответить
Поясню. 20.07.2025 20:25 дописувач Дефіцит Потужності розповідав тут російську ;правду; про 2014 рік, зокрема про ;входження у склад росії окремих територій України;, навіть деактив отримав. Ну, тимчасово. Відновили, так що знову будемо чути ;голас Данбасса;.
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29.07.2025 13:08 Ответить
Вони там кожен день літають , то що тепер - не одружуватись взагалі ...?
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29.07.2025 12:55 Ответить
Проповідь Еклезіаста закінчується словами,що "є час на все"
Час розкидувати каміння,і час збирати каміння.
Час вбивати,і час народжувати...
Чс воювати,і час миритись...
І так далі.Зараз час воювати і вбивати.Всі ті,які там стоять на шлюбній церемоніі мали б стріляти по тому дронові і воювати на фронті.Серединка на половинку не получиться...
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29.07.2025 13:17 Ответить
Як ви свої життя не цінуєте, чому ЄС і США мають цінувати?
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29.07.2025 13:09 Ответить
Нехай ваше спільне життя буде наповнене любов'ю, щастям, взаєморозумінням та злагодою.

все вірно!
спочатку весілля, а потім багато багато маленьких козаків та козачок!
байстрюків, щось не дуже в україні *******.
війна то таке, а діти то майбутнє!
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29.07.2025 13:15 Ответить
Україна жива всім смертям на зло! Всі спроби московських нацистів вбити Україну, марні!
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29.07.2025 14:12 Ответить
 
 