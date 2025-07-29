Российский ударный БПЛА "Shahed" пролетает над головами молодоженов и гостей во время свадебной церемонии в Сумах. ВИДЕО

Во время свадебной церемонии в Сумах над головами молодоженов и гостей пролетел российский ударный беспилотник "Shahed".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что участники церемонии не обращают внимания на возможные угрозы и продолжают делать свое.

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