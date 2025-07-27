Россияне ударили по критической инфраструктуре Сумщины: часть Сум без света

Сегодня, 27 июля, российские войска в очередной раз атаковали объекты критической инфраструктуры Сумской области.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки беспилотников часть Сумской громады осталась без света.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Также читайте: Враг атаковал спальный район Сум: повреждены жилые и нежилые здания

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей", - подчеркнул Григоров.