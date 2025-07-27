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Россияне ударили по критической инфраструктуре Сумщины: часть Сум без света
Сегодня, 27 июля, российские войска в очередной раз атаковали объекты критической инфраструктуры Сумской области.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате атаки беспилотников часть Сумской громады осталась без света.
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей", - подчеркнул Григоров.
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Виктор Шевченко
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Igor #591922
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НБ
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igor romanenko #506975
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НБ
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igor romanenko #506975
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Сергей Решетников #601595
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igor romanenko #506975
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