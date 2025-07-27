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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне ударили по критической инфраструктуре Сумщины: часть Сум без света

Россияне атаковали критическую инфраструктуру Сумщины

Сегодня, 27 июля, российские войска в очередной раз атаковали объекты критической инфраструктуры Сумской области.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки беспилотников часть Сумской громады осталась без света.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей", - подчеркнул Григоров.

Автор: 

обстрел (28724) Сумская область (3513) Сумы (1222) Сумский район (347)


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Зеленський,звертаюсь до тебе,в відповідь погаси світло в Курську ,наприклад,або в Бєлгороді,а ти санкціями воюєш.Тоді це буде "відповідь на кожен російський удар" -адекватна або зеркальна.
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27.07.2025 16:25 Ответить
Мабуть з переляку після санкцій
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27.07.2025 16:30 Ответить
Пропоную за кожний удар по Сумах бити по конкретному кацапському "місту для биття". Призначити "косликом" Курськ або Бєлгород. Кацапи хочуть створити мертву зону вздовж кордону. Чому вона має бути на нашій території? В цю "гру" можна грати вдвох.
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27.07.2025 18:45 Ответить
Так грають тут вже рік скоро, але півроку в одні наші ворота.
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27.07.2025 19:32 Ответить
Ми маємо демонстративно повернути Курську "тротиловий еквівалент" який вони запустили по Сумах з 2022. Це і буде справедливість.
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27.07.2025 19:37 Ответить
Може Ви не курсі що з 22-го до суджанської авантюри конкретно по місту було меньше десятка прильотів і то більшість після рейду рдк в період виборів в рф весною 24-го.
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27.07.2025 19:56 Ответить
Через деякий час,з таким головнокомандуючим Суми будуть другим Херсоном.
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27.07.2025 19:30 Ответить
Херсон у них по бумажкє а Суми - не так бо пішли в 22 -му.
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27.07.2025 19:36 Ответить
 
 