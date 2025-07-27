Враг атаковал спальный район Сум: повреждены жилые и нежилые здания

Сегодня, 27 июля, российские войска ударили по Ковпаковскому району Сум.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 11:30 российский ударный дрон попал в Ковпаковский район города.



В результате удара есть повреждения в жилых и нежилых зданиях. Предварительно выбиты около 50 окон.

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Отмечается, что обошлось без жертв и пострадавших.



Продолжается обследование территории. Оказывается необходимая помощь жителям поврежденных домов.

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