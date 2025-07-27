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Новости Удар по Сумам
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Враг атаковал спальный район Сум: повреждены жилые и нежилые здания

Россияне атаковали Сумы 27 июля

Сегодня, 27 июля, российские войска ударили по Ковпаковскому району Сум.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 11:30 российский ударный дрон попал в Ковпаковский район города.

В результате удара есть повреждения в жилых и нежилых зданиях. Предварительно выбиты около 50 окон.

Также смотрите: Здание Сумской ОГА повреждено в результате дроновой атаки РФ. ФОТО

Отмечается, что обошлось без жертв и пострадавших.

Продолжается обследование территории. Оказывается необходимая помощь жителям поврежденных домов.

Читайте: Враг атаковал Ковпаковский район Сум: повреждены школа и поликлиника, двое пострадавших (обновлено)

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обстрел (28724) Сумская область (3513) Сумы (1222) Сумский район (347)


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питання а коли ми будемо палити спальні райони кацапії
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27.07.2025 16:46 Ответить
 
 