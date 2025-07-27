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Новини Удар по Сумах
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Ворог атакував спальний район Сум: пошкоджено житлові та нежитлові будівлі

Росіяни атакували Суми 27 липня

Сьогодні, 27 липня, російські війська вдарили по Ковпаківському району Сум.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, близько 11:30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста.

Унаслідок удару є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо вибиті близько 50 вікон.

Також дивіться: Будівля Сумської ОВА пошкоджена внаслідок дронової атаки РФ. ФОТО

Зазначається, що обійшлося без жертв та постраждалих.

Триває обстеження території. Надається необхідна допомога мешканцям пошкоджених осель.

Читайте: Ворог атакував Ковпаківський район Сум: пошкоджені школа та поліклініка, двоє постраждалих (оновлено)

Автор: 

обстріл (30048) Сумська область (4069) Суми (962) Сумський район (352)


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питання а коли ми будемо палити спальні райони кацапії
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27.07.2025 16:46 Відповісти
 
 