Ворог атакував спальний район Сум: пошкоджено житлові та нежитлові будівлі

Сьогодні, 27 липня, російські війська вдарили по Ковпаківському району Сум.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, близько 11:30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста.



Унаслідок удару є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо вибиті близько 50 вікон.

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Зазначається, що обійшлося без жертв та постраждалих.



Триває обстеження території. Надається необхідна допомога мешканцям пошкоджених осель.

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