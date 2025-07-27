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Ворог атакував спальний район Сум: пошкоджено житлові та нежитлові будівлі
Сьогодні, 27 липня, російські війська вдарили по Ковпаківському району Сум.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, близько 11:30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста.
Унаслідок удару є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо вибиті близько 50 вікон.
Зазначається, що обійшлося без жертв та постраждалих.
Триває обстеження території. Надається необхідна допомога мешканцям пошкоджених осель.
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Sergey Rafalovych
показати весь коментар27.07.2025 16:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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