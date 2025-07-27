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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини: частина Сум без світла

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Сумщини

Сьогодні, 27 липня, російські війська вчергове атакували об’єкти критичної інфраструктури Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок атаки безпілотників частина Сумської громади залишилась без світла.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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"Робимо все можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі людей", - наголосив Григоров.

Автор: 

обстріл (30048) Сумська область (4069) Суми (962) Сумський район (352)


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Зеленський,звертаюсь до тебе,в відповідь погаси світло в Курську ,наприклад,або в Бєлгороді,а ти санкціями воюєш.Тоді це буде "відповідь на кожен російський удар" -адекватна або зеркальна.
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27.07.2025 16:25 Відповісти
Мабуть з переляку після санкцій
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27.07.2025 16:30 Відповісти
 
 