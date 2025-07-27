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Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини: частина Сум без світла
Сьогодні, 27 липня, російські війська вчергове атакували об’єкти критичної інфраструктури Сумської області.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок атаки безпілотників частина Сумської громади залишилась без світла.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
"Робимо все можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі людей", - наголосив Григоров.
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Виктор Шевченко
показати весь коментар27.07.2025 16:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Igor #591922
показати весь коментар27.07.2025 16:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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