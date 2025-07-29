Російський ударний БПЛА "Shahed" пролітає над головами молодят та гостей під час весільної церемонії у Сумах. ВIДЕО
Під час весільної церемонії у Сумах над головами молодят і гостей пролетів російський ударний безпілотник "Shahed".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що учасники церемонії не зважають на можливі загрози і продовжують робити своє.
Топ коментарі
+9 Izira
показати весь коментар29.07.2025 12:45 Відповісти Посилання
+2 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар29.07.2025 12:55 Відповісти Посилання
+2 Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар29.07.2025 13:01 Відповісти Посилання
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Мабуть ще й сам за це все оплатив чи кредит взяв ))
https://znaj.ua/society/207376-molodiy-lviv-yanin-prodav-nirku-zaradi-shikarnogo-vesillya-i-pomer-pislya-nogo Молодий львів'янин продав нирку заради шикарного весілля і помер після нього
тай таке)
Як там, води так і нема? Досі не миєтеся?
Час розкидувати каміння,і час збирати каміння.
Час вбивати,і час народжувати...
Чс воювати,і час миритись...
І так далі.Зараз час воювати і вбивати.Всі ті,які там стоять на шлюбній церемоніі мали б стріляти по тому дронові і воювати на фронті.Серединка на половинку не получиться...
Якщо сидіти в сховищах під час повітряної тривого в Сумах, то одразу можно там і прописуватися.
все вірно!
спочатку весілля, а потім багато багато маленьких козаків та козачок!
байстрюків, щось не дуже в україні *******.
війна то таке, а діти то майбутнє!