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Російський ударний БПЛА "Shahed" пролітає над головами молодят та гостей під час весільної церемонії у Сумах. ВIДЕО

Під час весільної церемонії у Сумах над головами молодят і гостей пролетів російський ударний безпілотник "Shahed".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що учасники церемонії не зважають на можливі загрози і продовжують робити своє.

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Також читайте: Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини: частина Сум без світла

Автор: 

безпілотник (4619) весілля (76) Сумська область (4079) Суми (964) Сумський район (360)


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Топ коментарі
+9
Молодятам пощастило.
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29.07.2025 12:45 Відповісти
+2
Вони там кожен день літають , то що тепер - не одружуватись взагалі ...?
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29.07.2025 12:55 Відповісти
+2
А що, ваші зроблять щоб було ближче, а то й на голови?
Як там, води так і нема? Досі не миєтеся?
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29.07.2025 13:01 Відповісти
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Молодятам пощастило.
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29.07.2025 12:45 Відповісти
Олень слухає слухає...
Мабуть ще й сам за це все оплатив чи кредит взяв ))
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29.07.2025 12:51 Відповісти
30 січня 2019, 21:37
https://znaj.ua/society/207376-molodiy-lviv-yanin-prodav-nirku-zaradi-shikarnogo-vesillya-i-pomer-pislya-nogo Молодий львів'янин продав нирку заради шикарного весілля і помер після нього
тай таке)
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29.07.2025 12:58 Відповісти
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29.07.2025 13:45 Відповісти
А що, ваші зроблять щоб було ближче, а то й на голови?
Як там, води так і нема? Досі не миєтеся?
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29.07.2025 13:01 Відповісти
Поясню. 20.07.2025 20:25 дописувач Дефіцит Потужності розповідав тут російську ;правду; про 2014 рік, зокрема про ;входження у склад росії окремих територій України;, навіть деактив отримав. Ну, тимчасово. Відновили, так що знову будемо чути ;голас Данбасса;.
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29.07.2025 13:08 Відповісти
Вони там кожен день літають , то що тепер - не одружуватись взагалі ...?
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29.07.2025 12:55 Відповісти
Проповідь Еклезіаста закінчується словами,що "є час на все"
Час розкидувати каміння,і час збирати каміння.
Час вбивати,і час народжувати...
Чс воювати,і час миритись...
І так далі.Зараз час воювати і вбивати.Всі ті,які там стоять на шлюбній церемоніі мали б стріляти по тому дронові і воювати на фронті.Серединка на половинку не получиться...
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29.07.2025 13:17 Відповісти
А ще ,припинити рід людський
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29.07.2025 14:44 Відповісти
Як ви свої життя не цінуєте, чому ЄС і США мають цінувати?
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29.07.2025 13:09 Відповісти
Вони постійно в Сумах латають, і не тільки мопеди. В області взагалі табунами коли атака йде. Люди вже звикли і чудово вже знають коли він просто летить, а коли йде на удар. От якщо б йшов на удар, то реакція у них інша було б.
Якщо сидіти в сховищах під час повітряної тривого в Сумах, то одразу можно там і прописуватися.
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29.07.2025 14:26 Відповісти
Нехай ваше спільне життя буде наповнене любов'ю, щастям, взаєморозумінням та злагодою.

все вірно!
спочатку весілля, а потім багато багато маленьких козаків та козачок!
байстрюків, щось не дуже в україні *******.
війна то таке, а діти то майбутнє!
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29.07.2025 13:15 Відповісти
Україна жива всім смертям на зло! Всі спроби московських нацистів вбити Україну, марні!
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29.07.2025 14:12 Відповісти
Ще українці можуть і таке з цими шахедами - https://www.youtube.com/shorts/RRl3Z7EINAA
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29.07.2025 14:21 Відповісти
В Техасі б стріляли половина гостей, а дядя Джим би смажив барбекю.
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29.07.2025 14:47 Відповісти
 
 