Російський ударний БПЛА "Shahed" пролітає над головами молодят та гостей під час весільної церемонії у Сумах. ВIДЕО

Під час весільної церемонії у Сумах над головами молодят і гостей пролетів російський ударний безпілотник "Shahed".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що учасники церемонії не зважають на можливі загрози і продовжують робити своє.

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