УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10679 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака БпЛА на Суми
1 200 7

Рашисти вдарили БПЛА по будівлі Сумської ОВА: є поранені. ФОТО

Російські війська вдень 30 липня вдарили безпілотниками по будівлі обласної державної адміністрації в Сумах.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок російського удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували.

Людям надається необхідна допомога. Задіяні всі екстрені служби, додав він.

Григоров нагадав, що у п’ятницю й суботу ворог уже атакував будівлю ОДА ударними дронами. Сьогодні – нова спроба знищити.

"Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський ударний БПЛА "Shahed" пролітає над головами молодят та гостей під час весільної церемонії у Сумах. ВIДЕО

Ворог атакував Суми 30 липня: пошкоджено ОВА
Ворог атакував Суми 30 липня: пошкоджено ОВА

Автор: 

обстріл (30096) ОДА (1632) Сумська область (4080) Суми (965) Сумський район (361) війна в Україні (5445)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
одразу видно, що кацапи готуються до призупинення війни...
показати весь коментар
30.07.2025 14:42 Відповісти
А зелЄрмак з стефанчуками, ударили по антиКорупційній системі України!! Вороги, знищують Незалежність України!
показати весь коментар
30.07.2025 14:42 Відповісти
Про це https://t.me/grigorov_oleg/333 повідомив очільник ОВА Олег Григоров...

Нагадаю - це той дизертир, який кинув підлеглих у Луганській області і втік. Диктатор Зеленський таких любить.
показати весь коментар
30.07.2025 14:44 Відповісти
Артюха заховали від відповідальності
показати весь коментар
30.07.2025 14:48 Відповісти
А його не диктатор Зеленський призначав?
показати весь коментар
30.07.2025 14:49 Відповісти
Саме він.Тому відразу після трагедіїї його тихенько і заховав.Зараз ніхто і не згадує
показати весь коментар
30.07.2025 14:56 Відповісти
 
 