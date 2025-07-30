Рашисти вдарили БПЛА по будівлі Сумської ОВА: є поранені. ФОТО

Російські війська вдень 30 липня вдарили безпілотниками по будівлі обласної державної адміністрації в Сумах.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок російського удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували.

Людям надається необхідна допомога. Задіяні всі екстрені служби, додав він.

Григоров нагадав, що у п’ятницю й суботу ворог уже атакував будівлю ОДА ударними дронами. Сьогодні – нова спроба знищити.

"Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури", - додав він.

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