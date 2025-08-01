Росіяни атакували прикордоння Сумщини: госпіталізовано жінку

Сьогодні вранці російські війська обстріляли з артилерії село Есманської громади в Сумській області, внаслідок чого поранено жінку.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, село розташоване в безпосередній близькості до кордону з РФ.



Унаслідок обстрілу поранена 66-річна жінка. Вона дістала осколкові поранення, її госпіталізовано. Лікарі надають необхідну допомогу. Стан жінки - середньої тяжкості.

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"Закликаю жителів прикордонних населених пунктів, де діє рішення про обов’язкову евакуацію, не зволікати та виїжджати. росія свідомо й прицільно б’є по мирних людях. Залишаючись у зоні постійної небезпеки, ви щодня ризикуєте життям", - наголосив начальник ОВА.