Росіяни атакували прикордоння Сумщини: госпіталізовано жінку
Сьогодні вранці російські війська обстріляли з артилерії село Есманської громади в Сумській області, внаслідок чого поранено жінку.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, село розташоване в безпосередній близькості до кордону з РФ.
Унаслідок обстрілу поранена 66-річна жінка. Вона дістала осколкові поранення, її госпіталізовано. Лікарі надають необхідну допомогу. Стан жінки - середньої тяжкості.
"Закликаю жителів прикордонних населених пунктів, де діє рішення про обов’язкову евакуацію, не зволікати та виїжджати. росія свідомо й прицільно б’є по мирних людях. Залишаючись у зоні постійної небезпеки, ви щодня ризикуєте життям", - наголосив начальник ОВА.
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